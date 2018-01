Chômage: Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 0,5% en 2017

Le logo de Pôle emploi — Bony/SIPA

Ce sont les derniers chiffres du chômage de l’année 2017. Et ils sont encourageants. Après un recul de 0,8% en novembre, le mois dernier, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a encore légèrement diminué de 0,1 %, soit 2.700 personnes de moins, selon les données publiées ce mercredi par le ministère du Travail. La baisse est de 0,7 % sur trois mois et de 0,5 % sur un an. A la fin décembre, 3.451.400 chômeurs étaient recensés en France métropolitaine en catégorie A.

Mauvais chiffres pour les jeunes en décembre

Dans le détail, la baisse du chômage en décembre a bénéficié au 25-49 ans avec un recul de 0,4 % (-0,6 % sur un an), et de 0,1 % (+1,6 % sur un an) pour les plus de 50 ans. En revanche, les chiffres sont mauvais pour les jeunes de moins de 25 ans (+1,3 %, mais en repli de 3,5 % sur un an).

Quant au nombre de chômeurs en catégorie A, B et C, il est de 5.612.300, stable sur un mois, en baisse de 0,1 % sur trois mois, mais en hausse de 2,7 % sur douze mois. En incluant, les départements et régions d’outre-mer, la barre des six millions de chômeurs se rapproche (5.920.600). Une situation stable sur trois mois mais qui progresse de 2,7 % sur un an.

Au final, en 2017, les chiffres de Pôle emploi ont, plus que jamais, joué au « yo-yo », témoignant une nouvelle fois de la grande volatilité de l’indicateur. Celui-ci a connu six mois de baisse et six mois de hausse.

Finies les publications mensuelles

Pour en finir avec ces à-coups, le ministère du Travail a décidé de changer la périodicité des publications de Pôle emploi. Ces statistiques de décembre sont les dernières diffusées sur une base mensuelle. Désormais la Dares, service des statistiques du ministère du Travail, publiera, tous les trimestres, le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sur trois mois. Les chiffres du 1er trimestre 2018 devraient ainsi paraître fin avril,

Depuis sa nomination, la ministre Muriel Pénicaud avait préfiguré cette évolution, en refusant, contrairement à ses prédécesseurs, de réagir aux chiffres mensuels.

La nouvelle formule vise à « mettre davantage l’accent sur l’évolution tendancielle plutôt qu’au mois le mois », expliquait début novembre la Dares, qui considérait que « les évolutions mensuelles ne sont pas significatives ».