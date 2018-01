MoiJeune: «La meilleure solution serait de légaliser le cannabis»

Un joint de cannabis — Photofusion/REX/REX/SIPA

Le gouvernement envisage de contraventionnaliser la consommation de cannabis.

Notre panel #MoiJeune n’est pas complètement convaincu par cette idée.

Nos lecteurs proposent plutôt de légaliser cette drogue.

La mesure n’a pas encore été examinée par le Parlement. Mais elle fait déjà débat. Un rapport de deux députés, présenté ce mercredi, préconise de contraventionnaliser la consommation de cannabis. L’idée est de permettre aux forces de l’ordre de gagner du temps en ne les plaçant plus en garde à vue, mais en leur mettant une contravention, et ainsi de concentrer leurs efforts sur la lutte contre les trafics.

Nous avons demandé à nos internautes de MoiJeune ce qu’ils pensaient de cette proposition. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été convaincus…

Edouard est « plutôt d’accord » avec cette proposition. Il rappelle que la consommation de cannabis est « illégale » et que par conséquent, elle doit être « sanctionnée ». « Mettre une amende, c’est bien plus simple et plus dissuasif qu’une garde à vue », explique-t-il. Un avis que partage Théo. « Aujourd’hui, les consommateurs risquent peu donc je pense qu’une amende est une bonne idée », dit-il. Mais, souligne le jeune homme, l’efficacité de cette mesure dépendra aussi du montant de l’amende.

« Désengorger les tribunaux »

Théo affirme également que cette mesure permettra de « désengorger les tribunaux », tout comme Nicolas. Mais Théo estime aussi que les autorités devraient davantage concentrer leur action contre les trafiquants plutôt que contre les consommateurs. « Je ne pense pas que cela soit la bonne méthode. »

Anaïs, elle, assure que « cette mesure ne servira pas à grand chose » et qu’elle compliquera le travail des policiers. Elle pense qu’il est surtout nécessaire de sensibiliser les jeunes encore plus aux dangers de cette drogue. Et surtout, qu’il serait temps de « légaliser le cannabis comme le sont déjà l’alcool et le tabac ». Un avis que partage Laure, qui estime que « l’alcool n’est pas moins dangereux » que la Marie-Jeanne.

Légaliser « sous contrôle médical »

Selon Audrey, cette légalisation pourrait se faire « sous contrôle médical ». Nicolas assure également que les autorités ont tout intérêt à légaliser le cannabis. Mais il estime également qu’elles doivent mettre en place des actions pour « lutter contre les dégâts » liés à cette drogue, mais aussi liés à la cigarette et à l’alcool. Il liste d’ailleurs un certain nombre de conséquences du cannabis sur la santé : « risque de cancer » ou de « troubles de l’attention ».

