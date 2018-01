«Je me sens fatiguée, triste, irritable»... Les internautes nous racontent comment ils vivent avec le manque de soleil

Bordeaux sous la pluie — MEHDI FEDOUACH / AFP

« Ou est passé le soleil ? » Cette interrogation de Christine laissée sur la page Facebook de 20 Minutes, on se l’est tous posée ces derniers jours au vu d'une météo vraiment capricieuse. Et pour cause, selon les estimations de la chaîne météo diffusées ce mercredi, le déficit d’ensoleillement en ce mois de janvier frise les 50 % par rapport à la normale. Il atteint même 70 % à Bordeaux avec seulement 18 petites heures de soleil.

« Sans soleil, c’est triste, c’est déprimant »

« Le record de faible ensoleillement de 2001 avec 54 heures de soleil dans le mois est bien parti pour être battu », prédit la chaîne météo. Dans ce contexte, il n’est pas toujours facile de garder le moral comme le soulignent plusieurs internautes. « La grisaille continuelle est difficile à vivre », explique ainsi Ely. « Sans soleil, c’est triste, c’est déprimant », renchérit Marie-Ange. « Cette année, je me sens fatiguée, triste, irritable », témoigne Céline.

Et la situation est parfois encore plus dure à encaisser comme pour Mille, originaire de la Réunion, qui vit en métropole depuis six mois : « J’ai jamais été aussi fatiguée ! Le soleil se lève à 9h.… se couche a 16h... Je suis obligée de prendre des vitamines pour tenir le coup et le choc de mes études. Vivement que je retrouve mon soleil. » « J’ai besoin de faire une cure de vitamines à la sortie de l’hiver, comme beaucoup de gens de la région parisienne », lâche Denis.

« Bougez, rencontrez du monde au lien d’attendre le soleil »

Pour remédier à l’absence de soleil, d’autres ont recours à la luminothérapie à l’image de Nadine : « J’ai une lampe pour le manque de soleil. Je la mets le matin et midi et je me sens mieux. » Martine, de son côté, a décidé d’opter pour la méthode Coué. Oui bien sûr ce n’est pas agréable [le manque de soleil] mais je me dis qu’il y a bien pire. » Nathalie, originaire elle aussi de la Réunion, essaie de « positiver ». « Mais j’avoue que parfois j’ai du mal », reconnaît celle qui vit en métropole depuis 20 ans.

>> A lire aussi: Comment faire sa cure de luminbothérapie chez soi sans risque?

Annie, en revanche, refuse de céder à la sinistrose ambiante. « C’est sûr que le soleil manque. Mais il ne faut pas rester derrière sa vitre à l’attendre. Bougez, rencontrez du monde qui vous apportera de la joie, faites des activités qui vous font plaisir. Et le soleil va bien finir par revenir. ». Elle n’a pas complètement tort…

>> A lire aussi: La luminothérapie, plus efficace que les anti-dépresseurs?