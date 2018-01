Les infos immanquables du jour: Les rats à Paris, l'esclavage en France et l'adolescence

La mairie a déclaré la guerre aux rats. — R.LESCURIEUX

Que vous soyez à Brive-la-Gaillarde ou à Figeac, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus partagé du jour : Paris. La vidéo choc d'un éboueur qui a filmé des dizaines (centaines?) de rats dans une poubelle

Une vidéo choc. Le 9 décembre dernier, sur les berges de Seine, entre le musée d’Orsay et le pont Royal (VIIe), un employé de la ville de Paris, en charge de la propreté, a filmé une benne à ordures débordant de rats, rapporte Le Parisien. Alors que certains sautent, d’autres s’acharnent sur un sac-poubelle. La séquence a été publiée sur les réseaux sociaux et massivement partagée. On vous explique tout par là et la vidéo est à voir ci-dessous.

L’article le plus lu du jour : Pourquoi la lutte contre l'esclavage domestique est-elle si difficile en France?

Leila* a dû attendre douze ans avant de voir ce lundi, le procès de celle qu’elle accuse de l’avoir exploitée, s’ouvrir enfin. Aujourd’hui âgée de 32 ans, elle a déposé plainte en 2006 après avoir été réduite en esclavage au domicile d’une connaissance de ses parents. Une bataille judiciaire que certaines victimes de servitude domestique n’ont pas toujours le courage ou les moyens de mener. En 2012 pourtant, un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) estimait le nombre de personnes victimes de la traite des êtres humains en France à 270.000, dont la majorité faisait l’objet d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. Des drames qui se déroulent bien souvent à huis clos et qui peinent encore à mobiliser. On vous explique tout là.

L’article le plus à lire du jour : L’adolescence s’étendrait désormais de 10 à 24 ans selon une étude

L’adolescence pourrait bien commencer plus tôt qu’on ne l’imagine, mais également durer plus longtemps. Aujourd’hui, on serait en effet adolescent dès l’âge de 10 ans, et ce jusqu’à son 24e anniversaire.

En cause, une puberté qui arrive désormais plus tôt et une responsabilisation, notamment à travers le premier emploi, qui met plus longtemps qu’avant à intervenir. La vision actuelle de l’âge des adolescents serait donc erronée, selon une étude publiée mercredi dans la revue scientifique The Lancet. Et dont on vous parle ici.