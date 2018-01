Impôts: La taxe sur les cabanons de jardin devrait augmenter en 2018

FISCALITÉ Le montant servant de base au calcul de cet impôt passe de 799 à 823 euros le mètre carré en Ile-de-France et de 705 à 726 euros ailleurs…

Illustration d'un cabanon de jardin. — Richard Hanson/AP/SIPA

Lancée en 2012 et particulièrement décriée depuis, la taxe d’aménagement a récemment vu sa base de calcul augmenter de 3 %. Au 1er janvier 2018, ce montant est ainsi passé de 705 à 726 euros le mètre carré hors Ile-de-France, et de 799 à 823 euros le mètre carré pour les contribuables franciliens.

Le montant dépend des taux fixés par les collectivités

L’arrêté du 21 décembre 2017, paru le 10 janvier dernier au Journal Officiel, indique les modalités de cette « actualisation annuelle des tarifs », indexée sur le coût de la construction.

>> A lire aussi : VIDEO. «Il n'y aura pas de nouvel impôt pendant le quinquennat», promet Bruno Le Maire

Mais comme le précise Le Figaro, le calcul de la taxe dépend également du taux d’imposition spécifié par les collectivités locales. Il faut donc connaître ces derniers pour déterminer le montant réel de l’impôt. Le taux communal doit être compris entre 1 et 5 % (20 % dans certains cas particuliers). Le taux départemental ne peut de son côté excéder les 2,5 %. La région Ile-de-France peut aussi réclamer une part de 1 % maximum.

Les piscines ou les garages également concernés

Ainsi, pour un abri de 10 m² et si les taux les plus élevés sont appliqués par les collectivités, un Francilien paierait environ 700 euros et un habitant de Province près de 545 euros.

Comme le définit le site Service-public.com, la taxe d’aménagement concerne « toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme ». Les cabanons ne sont donc pas les seuls concernés. Les piscines, les garages ou les vérandas, entre autres, sont également soumis à cet impôt.