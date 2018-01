Affaire Kerviel: Retour sur les dix ans de combat judiciaire du trader contre la Société Générale

Vincent Vantighem et Adrien Briand

Paris, le 23 juillet 2008. Jérôme Kerviel arrive au pôle financier du parquet de Paris. — THOMAS COEX / AFP

Il y a dix ans, la Société Générale annonçait avoir subi une fraude massive.

Condamné, Jérôme Kerviel assure, toujours, que « la banque savait ».

« 20 Minutes » retrace ces dix années de combat dans une chronologie animée.

C’était il y a dix ans. Et on en parle encore. Pas plus tard que la semaine dernière, Le Canard enchaîné a remis une pièce dans la machine judiciaire de l’affaire Kerviel, en indiquant que la Société Générale allait subir un redressement fiscal de 2,2 milliards d’euros lié à cette affaire.

Le 24 janvier 2008, Daniel Bouton, le PDG de la Société Générale, annonçait qu’un de ses opérateurs de marché s’était rendu coupable d’une fraude massive et avait occasionné une perte de 4,9 milliards d’euros sur les marchés.

Alors que l’ancien trader se bat toujours pour faire valoir son innocence dans cette affaire, 20 Minutes a décidé de vous faire revivre ses dix années de combat judiciaire dans une chronologie animée.