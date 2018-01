Parcoursup: Vous allez saisir vos vœux d’orientation, racontez-nous comment cela se passe

Un élève sur le salon Postbac de Paris, janvier 2018. — D.Bancaud/20minutes

Ça y est le compte à rebours est lancé. A partir de ce lundi jusqu’au 13 mars, les lycéens de terminale et les étudiants souhaitant se réorienter, peuvent saisir leurs vœux d’orientation sur la nouvelle plateforme post-bac Parcoursup.

Alors que la plateforme APB avait posé problème l’an dernier, les élèves espèrent que le nouveau système sera plus efficace. Si vous vous apprêtez à saisir vos vœux ou que vous l’avez déjà fait, votre expérience nous intéresse.

Trouvez -vous le fonctionnement de la nouvelle plateforme clair ? Dans quelles formations avez-vous postulé ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de cette procédure d’inscription ? Trouvez-vous judicieux le fait qu’il n’y ait plus que 10 voeux au maximum et que ceux-ci ne soient plus classés par ordre de préférence ? Avez-vous compris le fonctionnement des vœux groupés ? Espérez-vous avoir plus de chances d’être pris dans la formation de votre choix que si vous étiez passé par APB ?

Vos témoignages serviront à la rédaction d'un futur article.