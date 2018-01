VIDEO. PMA, avortement, euthanasie… Plus d’un millier de personnes à la 12e «Marche pour la vie» à Paris

MANIFESTATION Alors que viennent de s’ouvrir les Etats généraux de la bioéthique, les participants à la marche ont réaffirmé leur opposition à la PMA et à toute forme d’euthanasie…

Plus d’un millier d’opposants à l’avortement, à l’élargissement de la PMA et à l’euthanasie ont défilé ce dimanche à Paris. — Eric FEFERBERG

« Soignez-moi, ne me tuez pas », « Je souris, maman a choisi la vie »… Plus d’un millier d’opposants à l’avortement, à l’élargissement de la PMA et à l’euthanasie ont défilé ce dimanche à Paris.

Affiches multicolores, produits dérivés dont des sweats à capuche floqués « j’aime la vie », la 12e « Marche pour la vie » est partie de la porte Dauphine en direction du Trocadéro, sous la pluie, en début d’après-midi.

« C’est mon corps pas ton choix »

Première cible des manifestants, l’IVG. Une pancarte montrant un fœtus proclamait « C’est mon corps pas ton choix ». Lors d’un point de presse, Madeleine, infirmière, a témoigné de son expérience comme stagiaire dans un bloc opératoire en maternité-gynécologie et de « l’horreur » ressentie à la vue d’un « enfant mort dans un grand seau blanc ».

Vous nous croyez d’une autre génération, d’un autre temps...

Mais nous sommes nombreux à aimer la vie !

Alors, on danse ! #MPLV2018 pic.twitter.com/diSH8C3pL4 — Marche Pour La Vie (@MarchePourLaVie) January 21, 2018

« Je n’ai jamais fait d’IVG mais mes collègues qui en ont fait souffrent mais ne le disent pas », a-t-elle assuré. « Il faut libérer la parole, dire que ça ne fait pas souffrir que les mamans », a-t-elle dit.

Contre la PMA et la « sédation définitive », « une euthanasie active »

Alors que viennent de s’ouvrir les Etats généraux dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique de 2011, les participants à la Marche ont réaffirmé leur opposition à la PMA et à toute forme d’euthanasie. « La PMA sera au cœur de la vie politique en 2018 », a estimé Victoire de Gubernatis, porte-parole de la Marche. Le mouvement, qui voit dans la PMA « l’homme trié, congelé, manipulé », s’oppose à son élargissement aux couples de femmes et aux femmes célibataires et réclame aussi une révision de la législation actuelle.

Autre sujet, la fin de vie, des pancartes affirmant que « sédation définitive = euthanasie active ».

Les Femen se sont invitées à la marche « pour recueillir des dons de sperme »

Armées de seaux visant à récolter des dons de sperme, des militantes Femen sont brièvement intervenues ce dimanche pour défendre « la PMA pour toutes » et réclamer la « charité chrétienne pour les lesbiennes ».

Selon le HuffPost, les activistes aux seins nus, dont le corps était recouvert de peinture, ont été rapidement écartées du cortège par le service d’ordre, non sans essuyer coups et insultes de personnes participant au défilé.