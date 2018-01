Le maire de Saint-Nazaire « désapprouve » la venue de Bertrand Cantat aux Escales

Bertrand Cantat en concert aux Eurockéennes de Belfort, en juillet 2012. — POL EMILE/SIPA

Le festival des Escales de Saint-Nazaire a dévoilé vendredi la programmation de sa 27e édition. Kool & the Gang, Etienne Daho, Bigflo & Oli ou encore Offenbach se produiront en têtes d’affiche sur le port du 27 au 29 juillet 2018. Mais le nom que tout le monde retiendra, qui est aussi le plus attendu, est celui de Bertrand Cantat. L’ex-leader de Noir désir sera accompagné de Pascal Humbert et Bruno Green (Detroit) sur la grande scène le 29 juillet.

Programmation 2018 ! 17 artistes rien que pour vous ! Restez connectés, la programmation du focus #Melbourne arrive bientôt ! pic.twitter.com/JqMy1goX10 — Festival Les Escales (@les_escales) January 19, 2018

Polémique ravivée

Une venue qui ne plaît pas du tout au maire de Saint-Nazaire, David Samzun. A la tête d’une collectivité qui finance le festival, l’élu socialiste l’a fait savoir, par courrier, au président de l’association des Escales.

Les apparitions publiques de Bertrand Cantat suscitent régulièrement la polémique depuis sa condamnation, en 2004, pour avoir frappé et tué son ex-compagne, Marie Trintignant. L' affaire Weinstein, le mouvement de dénonciation des violences faites aux femmes, et de nouvelles accusations de violences dont le musicien aurait été l’auteur, ont, récémment, ravivé les critiques.

« Ma totale désapprobation »

« Je suis attaché à ce que les personnes condamnées et ayant exécuté leur peine, retrouvent pleinement la vie de la cité, mais je suis aussi, en tant que maire et responsable politique, attaché au maintien de la paix civile, d’autant plus dans un contexte où le chemin qui reste à parcourir pour protéger les droits des femmes et parfois tout simplement leur vie et leur sécurité, est encore long », justifie d’abord David Samzun.

Avant d’ajouter : « Libre de mes commentaires, comme vous êtes libre de votre programmation, je prends acte de votre décision mais, néanmoins, je me sens pleinement autorisé à vous dire de la manière la plus claire qui soit, ma totale désapprobation quant à la programmation de Bertrand Cantat dans le cadre du festival. »

Ma réaction suite à l'annonce de la programmation du Festival des Escales 2018 de #SaintNazaire et de la présence de Bertrand Cantat : https://t.co/nQsrLPG6vA — David Samzun (@DavidSamzun) January 19, 2018

