Intempéries: 12 départements placés en vigilance orange pour vents violents, pluies et inondations

Météo France maintient ce dimanche et jusqu’à lundi matin 12 départements en vigilance orange pour vents violents, pluies, inondations et avalanches. La vigilance orange inondations concerne la Haute-Marne, les Vosges, la Meuse, ainsi que les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne et la Corrèze.

La vigilance orange pluies et inondations porte sur sept départements de l’est : la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, l’Ain, le Jura, le Cantal et le Doubs. Les départements de la Haute-Savoie, la Savoie et de l’Isère ont également été placés en vigilance orange aux avalanches. Et le département du Var a été placé en alerte en raison de vents violents.

Météo : plus "que" 12 départements en vigilance orange ce dimanche à 10h https://t.co/GjggV94rLC pic.twitter.com/hs0yaLQtNn — France Bleu (@francebleu) January 21, 2018

Une journée très pluvieuse sur le reste du territoire

Selon Météo France, toutes ces alertes devraient prendre fin au plus tôt le lundi 22 janvier à 6 heures.

Sur le reste du territoire, la journée sera très pluvieuse, avec de grosses chutes de neige sur le relief au-dessus de 2 000 m. Les pluies, plus faibles entre le Nord-Pas-de-Calais et l’Alsace, seront particulièrement soutenues sur les versants ouest des reliefs. Dans le Sud, le vent soufflera encore fort !