Paris: Un homme de 33 ans inculpé et écroué pour un projet d'attentat déjoué

Un véhicule de police. (Illustration) — Olivier Aballain / 20 Minutes

Un homme de 33 ans, qui avait prêté allégeance au groupe Etat islamique (EI) dans une vidéo, a été mis en examen et écroué ce samedi pour un projet d'attentat par un juge antiterroriste à Paris. Inconnu des services et a priori sans antécédents judiciaires, l'homme, dont les cibles potentielles n'ont pas été identifiées, a été arrêté mardi dans le Gard par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon des sources proches de l'enquête. Il s'agit du premier projet d'attentat déjoué depuis le début de l'année.

«L'enquête a débuté par une veille de la DGSI sur les réseaux sociaux où les policiers ont détecté la volonté d'acquisition d'une arme par un homme habitant la région de Nîmes et qui tenait des propos islamistes», a rapporté l'une des sources à l'AFP. Au cours des perquisitions, des «produits pouvant servir à la confection d'explosifs, un engin potentiellement explosif (un tube rempli de poudre) et un système de mise à feu ont été saisis», selon cette source.

«Projet de passage à l'acte»

«Différentes poudres, mais en quantité peu importante et qui sont en cours d'analyse, ainsi qu'une mèche, ont été retrouvées», a précisé une autre source proche du dossier. L'homme avait également réalisé, entre l'été et la fin de l'année, au moins deux vidéos, dont une où il prêtait allégeance au chef de l'EI Abou Bakr Al-Baghdadi, avec le drapeau noir de l'organisation djihadiste en fond. «Il les a réalisées et diffusées seul, évoquant un projet de passage à l'acte», selon une source proche du dossier.

Transporté dans les locaux de la DGSI en région parisienne, l'homme a été déferré ce samedi matin au parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire, au terme de ses quatre jours de garde à vue, selon une source judiciaire. Présenté à un juge antiterroriste dans la foulée, le suspect a été mis en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle» et placé en détention provisoire, selon cette source. D'après «les premiers éléments de l'enquête, il nourrissait le projet d'un passage à l'acte violent», a-t-elle ajouté.

Le premier attentat déjoué depuis le début de l'année

«Il s'agit du premier attentat déjoué depuis le début de l'année par la DGSI», a déclaré une source proche de l'enquête. Peu avant Noël, un homme de 21 ans et une femme de 19 ans, sans lien apparent mais qui projetaient chacun de commettre un attentat, avaient été interpellés, respectivement près de Lyon et en région parisienne.

En 2017, deux attentats revendiqués par le groupe Etat islamique (EI) ont été commis en France : le 20 avril sur les Champs-Élysées à Paris et le 1er octobre à la gare Saint-Charles à Marseille. Ils ont fait trois morts. Mais même si le pays a été moins frappé l'an dernier, les autorités restent sur le qui-vive: vingt attentats ont été déjoués dans le pays en 2017, a affirmé début janvier le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.