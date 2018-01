Creuse: Un surveillant de la maison d'arrêt de Guéret agressé

Illustration: Un surveillant de l'administration pénitentiaire. — Denis Charlet / AFP

Un surveillant de la maison d'arrêt de Guéret a été agressé ce samedi par un jeune détenu qui lui a donné un coup de poing lors de la distribution des repas, a indiqué le syndicat Ufap-Unsa.

L'homme a jeté son assiette avant de s'en prendre au surveillant. Il a été maîtrisé par plusieurs agents et a proféré des menaces: «Vous méritez de vous faire égorger, vous êtes des incompétents, vous n'avez pas à faire grève», selon France bleu Creuse. Le jeune, âgé d'une vingtaine d'années, a été mis en quartier disciplinaire où il a cassé le mobilier, a précisé le syndicat.

Projet d'accord

La maison d'arrêt de Guéret, réputée pour être calme, accueille une quarantaine de détenus pour 25 places. Ils sont encadrés par quelque 25 surveillants qui ont prévu de faire grève lundi dans le cadre du mouvement national de protestations sur leurs conditions de travail à la suite d'incidents avec des détenus.

Les surveillants de prison, mobilisés depuis lundi, doivent décider ce weekend de la suite à donner à leur mouvement, au vu d'un projet d'accord mis sur la table vendredi. Deux des trois principaux syndicats pénitentiaires, la CGT et l'Ufap-Unsa, soumettent à leurs bases ce projet issu de négociations avec l'administration. Force ouvrière, qui n'a pas participé aux négociations entamées mardi, l'a d'ores et déjà rejeté et a appelé à durcir le mouvement.

Ce projet d'accord prévoit notamment la création de 1.100 emplois de surveillants sur quatre ans. A l'heure actuelle, l'administration pénitentiaire compte 28.000 surveillants dans 188 établissements.