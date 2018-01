Dix-huit départements placés en vigilance orange pour «vents violents, neige et inondations»

Pluie et vent. (Illustration) —

Météo France appelle à la prudence. Dix-huit départements ont été placés en vigilance orange pour vents violents, neige et inondations. Les Vosges la Haute-Marne, la Meuse, la Corrèze, la Dordogne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont été placés en alerte pour des risques d’inondations et de crues. Dans les Alpes, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère et les Hautes-Alpes ont été placés en vigilance orange pour des fortes chutes de neige, indique le bulletin météorologique de Météo France.

⚠️ 14 départements placés en vigilance orange #inondations, #NeigeVerglas ou #ventsviolents par @meteofrance. Soyez prudents, consultez les bulletins régionaux avant tout déplacement ou activité. pic.twitter.com/PG1LDHULom — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) January 20, 2018

Et sept départements du Sud-Est ont été placés en vigilance orange en raison d’un risque de vents violents. Il s’agit des Alpes-Maritimes, l’Aude, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, le Var, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. Les rafales de vent pourraient atteindre les 130 km/h, voire 160 km/h sur le Cap Corse.

La neige sera présente à basse altitude dès 300 m

Samedi, à la suite de l’arrivée dans la nuit d’une perturbation, des pluies soutenues toucheront la Nouvelle Aquitaine, le nord de Midi-Pyrénées, le Centre, et l’Auvergne avec de la neige sur le nord et l’ouest du Massif central vers 700 m. Cette perturbation sera accompagnée d’un renforcement du vent d’ouest soufflant jusqu’à 90/100 km/h sur les côtes normandes, bretonnes et vendéennes.

Sur le Nord-Est, les pluies seront moins intenses mais la neige sera présente à basse altitude dès 300 m près des frontières belges et allemandes. A l’arrière de la perturbation, sur un petit quart nord-ouest le temps sera plus instable avec de fréquentes averses.

L’après-midi le temps maussade et pluvieux s’étendra à tout le quart sud-ouest mais aussi à la Bourgogne et au nord de Rhône-Alpes. Il neigera fortement dans les vallées alpines dès 400/500 m, 1.200 m sur le Massif central, 1.600 m sur les Pyrénées. Des Hauts-de-France jusqu’au Grand-Est, les précipitations s’intensifieront à nouveau en soirée et des flocons seront présents dès 300/400m d’altitude