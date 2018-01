Que vous soyez à Orgeval ou à Provins, c’est l’heure des immanquables.

L’article à lire du jour : Rémunération, «couples d'Etat»... Cinq choses à retenir du livre sur les privilèges des hauts fonctionnaires

Il aura fallu près de deux ans au grand reporter de L’Obs, Vincent Jauvert, pour venir à bout de cette enquête. Deux ans pour aller à la rencontre de celles et ceux qui évoluent dans les plus prestigieuses institutions de la République. Des hauts fonctionnaires du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes ou du Conseil Constitutionnel qualifiés par l’auteur « d’intouchables d’Etat » (Ed. Robert Laffont). A gauche, à droite, hommes ou femmes, « nouveau » ou « ancien monde », le journaliste n’épargne aucun corps, aucune sensibilité politique, aucune génération. Sans cynisme et avec minutie, il dresse le portrait peu reluisant d’une certaine élite qui ne souffre ni du mélange des genres, ni des conflits d’intérêts ni du cumul des fonctions. Un article à retrouver là.

L’article le plus partagé du jour : Disparition de Maëlys: La défense de Nordahl Lelandais affaiblie par de nouveaux témoignages

BFM TV révèle ce vendredi de nouvelles informations concernant la disparition de la petite Maëlys le 27 août dernier lors d’un mariage à Pont-de-Bonvoisin (Isère). Un témoin assure en effet « avoir, lors de la fête de mariage, surpris une discussion entre Nordahl Lelandais et Maëlys ». Cette discussion se serait déroulée à l’extérieur de l’endroit où avait lieu la fête. Un article à lire par ici.

L’article le plus lu du jour :Nouvelle-Zélande: La Première ministre attend son premier enfant

On peut être maman et rester une Première ministre « joignable et disponible ». Jacinda Ardern, la Première ministre de Nouvelle-Zélande, a annoncé vendredi qu’elle était enceinte de son premier enfant. La naissance est attendue en juin, a expliqué Jacinda Ardern, arrivée au pouvoir il y a peu après une ascension météorique. Cette grossesse est « inattendue mais enthousiasmante » aussi bien pour elle que pour son conjoint Clarke Gayford, a-t-elle dit dans un communiqué. Pour en savoir plus, c'est là.

Armelle Le Goff