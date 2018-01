Il voulait qu’elles reviennent, il a désormais l’interdiction de les approcher. Un jeune homme de 29 ans a été placé en garde à vue et présenté à un juge, jeudi à Nantes, pour une affaire de harcèlement moral sur deux de ses anciennes petites amies. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant d’être jugé, au mois d’avril.

Ce trentenaire est soupçonné d’avoir envoyé environ 3.000 SMS à l’une d’entre elle sur une période de sept mois, en 2016. La plupart des messages étant restés sans réponse, il a même insisté avec 200 emails, une centaine de lettres et une trentaine de colis postaux, rapporte le journal Ouest-France.

Vol d’affaires personnelles

Une deuxième jeune femme, âgée de 24 ans, aurait quant à elle été victime de cambriolages. Son ex serait rentré chez elle par effraction pour lui dérober des sous-vêtements et des photos. Selon Presse Océan, il aurait aussi voulu dégrader sa voiture et essayé de suivre son ancienne petite amie à son travail.

Inconnu de la justice, le jeune homme a reconnu une grosse partie des faits.

