Les infos immanquables du jour: Affaire Jeremstar, Woody Allen et ôde à nos trolls

Le réalisateur Woody Allen au festival de Cannes le 11 mai 2016 — MMI/HSS/WENN.COM/SIPA

Que vous soyez à Cherbourg ou à Chambord, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus lu du jour : Affaire Jeremstar: Le monde de la téléréalité accable Jeremstar à mots couverts

Le petit monde de la téléréalité, et les millions d’abonnés aux comptes Instagram ou Snapchat de ses stars, ne parlent plus que de ça depuis trois jours. Le JeremstarGate a commencé par une série d’accusations de prostitution et de détournement sur mineurs. L’animateur a réagi ce mercredi dans un communiqué annonçant avoir porté plainte après la diffusion d’une vidéo intime sur les réseaux sociaux. Un article à retrouver là.

L’article le plus partagé du jour : Violences sexuelles: Woody Allen, le nouveau paria d'Hollywood?

Jusque-là, Woody Allen avait été relativement épargné par les répercussions de l’affaire Weinstein, le mouvement #MeToo et la libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Mais le vent est en train de tourner pour lui. Mercredi, sa fille adoptive, Dylan Farrow, a renouvelé ses accusations dans une interview accordée à CBS This Morning. L’Américaine de 32 ans réaffirme que le réalisateur l’a agressée sexuellement dans le grenier de la maison familiale alors qu’elle avait 7 ans. « Je dis la vérité, et il faut que les gens comprennent que la parole d’une seule victime compte », a insisté Dylan Farrow qui s’était déjà exprimée à ce sujet dans une lettre ouverte publiée en 2014 dans les colonnes du New York Times. Un article de Fabien Randanne à lire par ici.

L’article à lire du jour : Cher lecteur, tu nous as trollés... et on a adoré

Internet est un métier à risques. Ratez un photomontage (pourtant exécuté de la meilleure des manières, avec des moufles et des ciseaux émoussés), faites des titres sublimes, forcément sublimes ou choisissez l’illustration de circonstance et votre média sera quand même bafoué, raillé, humilié. On vous raconte tout dans la vidéo ci-dessous.