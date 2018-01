Faute de spectateurs, le débat entre Eric Zemmour et Michel Onfray n'aura pas lieu

C. Ape.

Eric Zemmour, Franz-Olivier Giesbert et Michel Onfray — BEBERT BRUNO/SIPA

Le 25 janvier devait se dérouler un débat entre le philosophe Michel Onfray et l’essayiste Eric Zemmour et animé par le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert au parc des Expositions de Chalon. Mais il n’en sera rien.

La rencontre, qui a peiné à séduire les foules, a été déprogrammée, indique ce jeudi le Journal de Saône-et-Loire.

Chalon : le débat Zemmour/ Onfray n'aura pas lieu (faute de réservations suffisante) (lol) https://t.co/05a1QtPDwA via @lejsl — Paul Laubacher (@Paul_Laubacher) January 18, 2018

Et pour cause. « Sur les 2.000 places disponibles au parc des Expositions, à peine 500 ont trouvé preneur », explique-t-on dans les colonnes du journal. A une semaine de l’événement, ce dernier a donc été annulé.

Ceux qui avaient acheté leur place seront remboursés à partir de lundi, précise le journal sur son site internet.

Et ce dernier de préciser que c’est la deuxième fois en trois ans qu’une rencontre doit être annulée. La rencontre prévue entre Gilles Platret, maire Les Républicains de Chalon, et l’islamologue Tariq Ramadan, qui devait se tenir le 10 avril 2017, n’a pas eu lieu.