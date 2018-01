Cher lecteur, tu nous as trollés... et on a adoré

DON'T FEED THE TROLL Maintenez le niveau en 2018, on tâchera de bien vous le rendre...

Vous quand vous nous trollez — -

Internet est un métier à risque. Ratez un photomontage (pourtant exécuté de la meilleure des manières, avec des moufles et des ciseaux émoussés), faites des titres sublimes, forcément sublimes ou choisissez l’illustration de circonstance et votre média sera quand même bafoué, raillé, humilié.

>> A lire aussi : Les 10 mèmes qui ont rendu Internet merveilleux en 2017

>> A lire aussi : Sur Twitter, Julien Doré s'occupe des trolls à coup de réparties bien senties

Internautes, tweetos et autres vanneurs : désolé, nous n’avons pas d’humour (en plus de porter des moufles). Pour rester cohérents, nous avons donc compilé vos plus beaux trollings ci-dessous. On vous souhaite d’être aussi en forme en 2018. Promis, on ne vous décevra pas.