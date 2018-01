Perspective aérienne du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. — JFA-artefactory

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le suspense touche-t-il à sa fin ? Le gouvernement pourrait annoncer ce mercredi si oui ou non la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fera, affirment plusieurs sources concordantes. Edouard Philippe, qui a bouclé mardi l’ultime phase de consultation des élus et personnes impliquées dans le projet, s’entretiendra avec le président de la République à 8h30. L’annonce pourrait intervenir après le conseil des ministres, fixé à 10h, croit savoir Ouest-France.

La banque n’aurait plus droit à sa « déduction Kerviel ». Selon les informations du Canard Enchaîné de ce mercredi, l’administration fiscale a notifié au printemps dernier à la Société Générale un redressement fiscal d’un montant de 2,2 milliards d’euros, conséquence directe de l’attribution d’une responsabilité à la banque dans l’affaire Jérôme Kerviel.

Il est apte à la tâche. Donald Trump devrait rester en bonne santé pendant toute la durée de son mandat, a affirmé mardi le médecin de la Maison Blanche. « Il n’y a aucun signe d’un quelconque problème cognitif », a ajouté le docteur Ronny Jackson, précisant que c’est le président lui-même qui avait demandé un examen pour faire taire les rumeurs sur son aptitude. Donald Trump, 71 ans, a obtenu 30 sur 30 au test cognitif de Montréal, mis au point dans les années 1990 pour déceler certains troubles cognitifs légers et signes avant-coureurs de la maladie d’Alzheimer. Un score de 26 et plus est jugé normal.

