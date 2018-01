Notre-Dame-des-Landes: La décision tant attendue annoncée ce mercredi midi

F.B et J.U.

Edouard Philippe et Nicolas Hulot — ALAIN JOCARD — AFP

Le suspense va toucher à sa fin. Le gouvernement va annoncer mercredi si oui ou non la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fera, a affirmé l'Elysée. L'annonce se fera à la sortie du Conseil des ministres, prévu pour démarrer à 10h.

Edouard Philippe, qui a bouclé ce mardi l'ultime phase de consultation des élus et personnes impliquées dans le projet, s’est entretenu avec le président de la République à 8h30. Il s'exprimera en présence des ministres Gérard Collomb (Intérieur), Nicolas Hulot (Transition écologique et solidaire), Elisabeth Borne (Transports), Nicole Belloubet (Justice) et Benjamin Griveaux (porte-parole)

Vers un abandon du projet ?

Si l’exécutif n’a rien laissé filtrer lors de la consultation menée ces derniers jours, « la décision va vers un réaménagement de Nantes-Atlantique et l’évacuation de la Zad », assure un parlementaire. Le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait donc abandonné. Un scénario jugé impensable ces dernières années, devenu crédible depuis l’élection d’Emmanuel Macron, et renforcé par le rapport des médiateurs remis mi-décembre.

Le gouvernement devrait également annoncer mercredi ce qu’il envisage pour la ZAD. Un démantèlement rapide des occupations illicites est envisagé.