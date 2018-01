Grand Est: La région championne de France des couples mariés

Dans le Grand Est, 74% des couples qui vivent ensemble sont mariés, selon les dernières données de l'Insee. — Pexels/Pixabay/Creative Commons.

« Les Pacs à l’Ouest, les mariages à l’Est : une répartition des types d’unions différente selon les territoires. » Tel est le nom de la toute dernière étude démographique de l’Insee dévoilée ce mardi sur la typologie des couples (« cohabitants » soient vivants dans le même logement selon l’exacte définition de l’institut) aux quatre coins de de la France.

On y apprend notamment que le Grand Est compte 74 % de mariés parmi ses habitants vivants en couple, contre une moyenne nationale de 72 %. Ce qui fait de la région la championne de France devant Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que le confirme l’Insee à 20 Minutes. La région est portée par le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle où plus de 75 % des couples sont mariés.

Le plus faible pourcentage d’unions libres par contre

A l’inverse, le Grand Est fait également partie des régions métropolitaines qui comptent le plus faible pourcentage (19) d’unions libres au sein de ses couples, soit deux points en dessous de la moyenne nationale (21 %). Avec 16 % et 17 %, le Haut-Rhin et la Moselle font même carrément partie des départements français qui en comptent le moins.

En revanche, du côté du Pacs (intégré depuis peu aux études de l’Insee), la région figure dans la moyenne nationale avec près de 7 % des personnes en couples du Grand Est. Ce chiffre s’élève dans les plus grandes villes de la région (comme à Nancy, 10 %), auprès d’une population qui fait ce choix essentiellement plus jeune et plus diplômée.

L’Insee débute par ailleurs ce jeudi 18 janvier son mois de recensement de la population.