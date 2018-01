Dolores O'Riordan lors d'un concert des Cranberries à Cognac, le 7 juillet 2016. — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Sera-t-il le bienvenu ? Emmanuel Macron se rend ce mardi à Croisilles et Calais, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le choix du lieu et de la date n’a rien de surprenant : le président veut défendre sa politique migratoire, critiquée par l’opposition et jugée « inflammable » au sein de la majorité, deux jours avant un sommet franco-britannique où Paris espère obtenir de Londres davantage de soutien dans la gestion des flux migratoires. Il a choisi de le faire à Calais, « le territoire le plus emblématique des crises migratoires », selon l’Elysée.

Dolores O’Riordan est morte à l’âge de 46 ans, a annoncé ce lundi son attaché de presse. Née en 1971, la chanteuse irlandaise avait été principalement connue en tant que chanteuse du groupe à succès The Cranberries dans les années 1990. Le groupe s’était reformé en 2009 après plusieurs années de séparation. Depuis, il donnait régulièrement des concerts. Au printemps 2017, la tournée avait dû être en partie annulée à cause de problème de santé de Dolores O’Riordan.

C’est un quartier résidentiel tout neuf d’une petite ville californienne tranquille, au milieu du désert, entre Los Angeles et Palm Springs. C’est dans une de ces maisons de Perris, construite en 2013, que des parents sont accusés d’avoir retenu prisonniers leurs 13 enfants, âgés de 2 à 29 ans, dans des conditions abominables. Une adolescente de 17 ans a pu s’échapper et sonner l’alerte, dimanche. Soupçonnés de « torture » et de « mise en danger de la vie d’enfants », les parents, David et Anna Turpin, ont été arrêtés et placés en détention provisoire.