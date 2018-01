Météo: Alerte orange aux vents violents en Corse

INTEMPERIES Ce nouvel épisode de vents violents devrait se terminer « au plus tôt mercredi à 7 heures »...

La Corse balayé par les vents — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Ça va souffler sur l’île de Beauté. La Corse est placée en alerte orange « vents violents » à partir de mardi matin 10 heures, a annoncé Météo France ce lundi après-midi.

« Une tempête d’une force et d’une ampleur peu fréquentes, se rapprochant de l’épisode des 3 et 4 janvier 2018 lors du passage de la tempête Eleanor sur la Corse », est attendue mardi sur l’île, indique Météo-France dans un communiqué.

#MeteoDeDemain Perturbé partout, avec de fortes chutes de neige en montagne. Attention aux vents violents en Corse et sur le relief alpin.

Restez informés : https://t.co/Z34IMbj7oV // https://t.co/3PMCknwiMZ pic.twitter.com/QU26ex54bF — Météo-France (@meteofrance) January 15, 2018

Des rafales proches de 190 km/h

Eleanor est la quatrième tempête à toucher la France et la Corse depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen. Ces tempêtes ont entraîné des coupures d’électricité et des difficultés dans les transports notamment aériens, avec des annulations de vols.

Ce nouvel épisode de vents violents devrait se terminer « au plus tôt mercredi à 7 heures », selon la même source.

« Dès la matinée de mardi, le vent d’ouest-sud-ouest se renforce très fortement de la Balagne au Cap Corse (nord), sur le relief et sur le sud de l’île avec des rafales de 110 à 130 km/h à la mi-journée », précise Météo France.

« Le vent monte en puissance dans l’après-midi et devient violent dans la nuit de mardi à mercredi avec des rafales généralement comprises entre 130 et 150 km/h et même proches de 190 km/h au Cap Corse », ajoute l’organisme.

L’emploi du feu est strictement interdit en Corse du Sud

« Des rafales de l’ordre de 120 km/h » sont attendues dans la région bastiaise dans la nuit de mardi à mercredi et en début de journée mercredi.

La préfecture appelle à « la plus grande prudence » notamment lors des déplacements et face aux chutes possibles d’objets ou de fils électriques.

#Meteo2B Nouvel épisode venteux attendu. Interdiction temporaire d'emploi du feu jusqu'au jeudi 18 janvier inclus et dispositif renforcé ▶️ https://t.co/YRf6lsNrTu pic.twitter.com/gj0wHgWJK2 — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) January 15, 2018

Elle précise que « l’emploi du feu est strictement interdit en Corse du Sud mardi et mercredi » en raison des vents violents attendus, associés « à une sécheresse toujours marquée de la végétation, entraînant un risque important de propagation des incendies ».

La préfecture indique que « des renforts nationaux » sont d’ores et déjà prévus avec notamment le « prépositionnement de deux Canadair » mardi à Ajaccio.