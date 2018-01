Des étudiants de l'université Aix-Marseille (illustration). — B. Horvat / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Les lycéens de terminale vont découvrir lundi la nouvelle plateforme d’inscription pour les études post-bac, Parcoursup, qui succède à la très critiquée APB, enterrée cet automne pour avoir laissé trop de jeunes sur le carreau. Pendant la première semaine, les futurs bacheliers peuvent naviguer sur la plateforme, se familiariser avec son architecture. Ils ne pourront s’inscrire et commencer à entrer leurs vœux qu’à partir du 22 janvier, jusqu’à la date limite du 13 mars. Voici ce que l’on en sait.

Les premières opérations de « blocage » ont débuté lundi matin dans plusieurs prisons de France à l'appel des syndicats de surveillants. Ces derniers réclament plus de sécurité après l’agression de trois gardiens par un détenu djihadiste dans le Pas-de-Calais. Cette « opération prison morte » est lancée par les trois syndicats l’Ufap-Unsa Justice, syndicat majoritaire, la CGT Pénitentiaire et FO Pénitentiaire, qui assurent qu’elle est « reconductible ».

C’est un geste d’humeur qui devrait coûter cher à Tony Chapron, l’arbitre de Nantes-PSG. On vous fait le topo. Sur un contre mené par Mbappé, Diego Carlos revient à grandes enjambées vers sa surface dans l’optique de fondre sur l’attaquant parisien. Devant lui, l’arbitre essaye de suivre, mais va forcément moins vite. Diego Carlos ne le voit pas, heurte sa jambe et le fait tomber. Toujours au sol, Chapron se retourne et se permet d’adresser un léger coup de pied sur la cheville du Nantais. Le low-kick n’est pas violent mais l’intention est là.

