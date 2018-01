Unesco: Emmanuel Macron souhaite que la baguette soit inscrite au patrimoine mondial de l’humanité

Emmanuel Macron pose avec une baguette de pain à Bercy pendant les Journées du Patrimoine le 19 septembre 2005. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPAROMUALD MEIGNEUX/SIPA

La baguette française vient de gagner un soutien de poids dans sa quête d’une reconnaissance mondiale. Le président de la République Emmanuel Macron a en effet déclaré vendredi à Europe 1 son soutien à la démarche initiée par le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNPBF), Dominique Anract.

« C’est le quotidien des Français »

«La France est un pays d’excellence dans le pain parce que la baguette est enviée dans le monde entier. Il faut en préserver l’excellence et le savoir faire et donc c’est pour cette raison qu’il faut l’inscrire au patrimoine, parce que l’inscrire c’est pas simplement inscrire le nom de la baguette, c’est avec elle inscrire des ingrédients, un savoir-faire et un tour de main», a déclaré le président après avoir après avoir reçu des maîtres boulangers à l’Élysée pour la tradtionnelle «galette des rois».

Pour Dominique Anract, la baguette, un produit «merveilleux» fait de farine, d’eau, de sel et de levure, «aurait sa juste place» au patrimoine mondial. Avec la tour Eiffel, elle est l’un des principaux symboles français, avait-il déclaré à RTL.

«La baguette, c’est le quotidien des Français et le pain c’est une histoire particulière, c’est le quotidien le matin, le midi et le soir pour les Français», a souligné Emmanuel Macron. «Il n’y a pas d’histoire de religion, tout le monde en a, ça fait partie de l’humanité depuis le début», a-t-il encore relevé.

Suivre le modèle de la pizza napolitaine

«Je connais nos boulangers, ils ont vu que les Napolitains avaient réussi à classer leur pizza au patrimoine mondial de l’Unesco, donc ils se disent pourquoi pas la baguette, et ils ont raison !», a-t-il conclu.

L’art du pizzaïolo napolitain qui fait valser la pâte dans les airs est entré en décembre au patrimoine immatériel de l’humanité, après une «pétition mondiale» signée par 2 millions de personnes pour en soutenir l’inscription.

