VIDEO. Vendin-le-Vieil: Un appel au «blocage total» des prisons lundi alors que Belloubet se rendra sur place mardi

Un détenu islamiste a agressé ce jeudi quatre gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil où il purge une peine de 18 ans de réclusion criminelle

En réaction et après des débrayages dans plusieurs prisons ce vendredi, des syndicats d’agents pénitentiaires appellent au « blocage » des prisons partout en France ce lundi.

La ministre de la Justice Nicole Belloubet est sous pression, elle doit se rendre à Vendin-le-Vieil ce lundi.

Echaudés par l’agression de quatre surveillants ce jeudi à Vendin-le-Vieil par un détenu islamiste, les gardiens de prison durcissent le ton. Portés par une importante journée de mobilisation, deux syndicats appellent ainsi à un « blocage total » des prisons ce lundi.

Mise sous pression, Nicole Belloubet se rendra sur place ce mardi. Elle tentera de calmer la colère des personnels dans cette prison du Pas-de-Calais et recevra les syndicats « dans les prochains jours ». La garde des Sceaux a également « diligenté une inspection pour faire la lumière sur les conditions et les circonstances ayant conduit à cette agression ».

Dans un tract commun, le syndicat majoritaire de la profession, l’Ufap-Unsa Justice, et la CGT Pénitentiaire ont dénoncé le « laxisme » des gouvernements successifs face au traitement des détenus radicalisés les plus violents, et appelé « l’ensemble des personnels pénitentiaires (…) à participer aux actions de blocage total des structures ».

Les conditions de détention de l’islamiste avaient récemment été allégées

Les syndicats critiquent en particulier le récent allégement des conditions de détention de l’agresseur, Christian Ganczarski, un islamiste allemand considéré comme l’un des instigateurs de l’attentat contre la synagogue de Djerba (Tunisie), qui avait fait 21 morts en avril 2002. « Plus d’un tiers » des 188 établissements pénitentiaires français ont été touchés par des débrayages de 15 à 20 minutes en général, a indiqué en fin de journée la Direction de l’administration pénitentiaire, qui reconnaît « un mouvement important ».

A Vendin-le-Vieil, une centaine de fonctionnaires « ont refusé de prendre leur service ou l’ont pris tardivement », a déclaré le responsable local de FO pénitentiaire, Wilfried Szala.

Christian Ganczarski, un ancien pilier d’Al-Qaïda

Cet ancien cadre d’Al-Qaïda, condamné à 18 ans de réclusion criminelle, effectuait la fin de sa peine dans cette prison ultra-sécurisée. Celle-là même qui doit accueillir prochainement Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015, lors de son procès en Belgique en février.

Ganczarski est aussi un ancien responsable de la maintenance et du cryptage des réseaux de communication d’Al-Qaïda et a vécu aux côtés de Ben Laden en Afghanistan. D’après François Forget, secrétaire général de l’Ufap-Unsa Justice, il avait été informé « qu’il risquait d’être extradé vers les Etats-Unis dans le cadre de l’enquête sur le 11-Septembre (2001) ». Il devait sortir le 24 janvier, soit dans moins de deux semaines.