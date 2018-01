VIDEO. Produits contaminés aux salmonelles: Qui est Emmanuel Besnier, le PDG de Lactalis?

Emmanuel Besnier, le PDG de Lactalis, est convoqué, ce vendredi à Bercy, en plein scandale du lait infantile. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Depuis décembre, Lactalis est au centre du scandale du lait infantile.

Jeudi, Bruno Le Maire a estimé que cette entreprise était « défaillante ».

Emmanuel Besnier, le PDG, va devoir rendre des comptes au gouvernement.

Ils sont 75.000. Mais la plupart des salariés du groupe Lactalis avouent qu’ils ne reconnaîtraient sans doute par leur patron s’ils le croisaient dans la rue ou même dans l’une de leurs usines. Cultivant le goût du secret depuis plus d’une décennie, Emmanuel Besnier va sans doute devoir montrer son visage. En pleine crise du lait infantile contaminé aux salmonelles, il est convoqué ce vendredi en début d’après-midi par Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie.

Reste à savoir si le responsable du groupe laitier, âgé de 47 ans, fera le déplacement jusqu’à Bercy. Viscéralement libéral, il a toujours refusé de nouer des relations avec les autorités au point que Stéphane Le Foll, l’ancien ministre de l’Agriculture, avouait, en 2016 en pleine crise du lait, ne pas avoir son numéro de portable.

Le Gouvernement a trop tardé sur le dossier #Lactalis. Manque de réactivité. Il fallait réagir fortement dès la procédure de retrait. #erreur — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) January 11, 2018

8ème fortune française avec 11,3 milliards de dollars

Invisible donc. Mais pas inactif. Quand son père meurt brutalement d’une crise cardiaque, en juin 2000, il se rend au siège, dès le lendemain, pour reprendre les rênes de l’entreprise. Aujourd’hui, son groupe est présent dans 43 pays et affiche un chiffre d’affaires de l’ordre de 17 milliards d’euros. Sur la santé financière du groupe, impossible d’en savoir plus : la famille Besnier a toujours refusé que l’entreprise familiale soit cotée en Bourse et refuse, chaque année, de publier ses comptes et donc ses marges.

Mais les affaires semblent bonnes. Selon le classement du magazine Forbes, Emmanuel Besnier serait aujourd’hui la 8ème fortune française avec 11,3 milliards de dollars en banque. Ses frère et sœur, Jean-Michel et Marie, seraient, eux à la 14ème place ex-æquo avec une fortune estimée à quatre milliards de dollars chacun.

« On n’a pas compris ce qu’il nous faisait », avoue Leclerc

Grâce à la gestion offensive du groupe ? Secret, Emmanuel Besnier ne se montre pas moins intraitable en affaires. Les producteurs de lait se souviennent encore, avec colère, du contrat que le PDG de Lactalis leur avait soumis en 2011. Celui-ci prévoyait une clause d’exclusivité avec lui et surtout interdisait toute forme de manifestation ou de grève.

Même stratégie vis-à-vis des distributeurs. Mécontent des faibles augmentations consenties par le groupe Leclerc dans les années 2000, Emmanuel Besnier décide alors, unilatéralement, de ne plus livrer l’enseigne pendant une année complète. « Sur ce coup-là, on n’a pas compris ce qu’il nous faisait », avouait a posteriori Michel-Edouard Leclerc, selon des propos rapportés par Capital.

Quelques années plus tard, Bruno Le Maire semble dans la même expectative au sujet du scandale du lait infantile. Lors d’une conférence de presse, jeudi, il a indiqué qu’il avait dû signer, lui-même, le 9 décembre un arrêté exigeant le retrait des lots de laits contaminés aux salmonelles. Laissant entendre ainsi qu’Emmanuel Besnier n’avait pas voulu le faire lui-même.