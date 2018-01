Pas-de-Calais: Un détenu islamiste poignarde trois surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil

V. Vantighem (avec T.C, G.D et M. L)

Condamné pour des faits de terrorisme, Christian Ganczarski a poignardé trois surveillants au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, jeudi 11 janvier. — Michel Spingler/AP/SIPA

Un détenu a poignardé trois surveillants dans une prison du Pas-de-Calais.

Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Ce détenu avait été condamné pour des faits de terrorisme.

Trois surveillants pénitentiaires du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) ont été poignardés, ce jeudi après-midi, par un détenu condamné pour des faits de terrorisme, a appris 20 Minutes auprès de sources syndicales, confirmant une information du Parisien. Le ministère de la Justice a confirmé « l’incident » en précisant que le pronostic vital des surveillants n’était pas engagé et qu’un seul avait été hospitalisé pour une blessure au cuir chevelu « afin de bien suturer la plaie ».

Placé à l’isolement depuis le week-end dernier, le détenu Christian Ganczarski a, selon nos informations, réclamé de pouvoir passer un coup de téléphone et s’est jeté sur les surveillants en criant « Allah Akbar » lorsque ces derniers ont ouvert sa cellule, ce jeudi aux alentours de 16h.

« L’un des collègues est sérieusement blessé au cuir chevelu et a été hospitalisé, indique une source syndicale. Le second collègue a esquivé un coup porté au niveau de la carotide. Quant au troisième, il a reçu un coup au thorax. » Il disposait pour cela de deux armes : une paire de ciseaux et un couteau de cantine qu’il aurait aiguisé lui-même.

Vétéran d’Al Qaeda, il finissait de purger sa peine

Condamné en 2009 à 18 ans de prison pour sa participation à l'attentat de Djerba (Tunisie) qui avait causé la mort de 21 personnes en 2002, cet homme de nationalité allemande avait été transféré à Vendin-le-Vieil en 2015. « C’était un détenu chiant mais pas violent », confie encore une source syndicale. Un détenu qui risquait d’ailleurs bientôt de sortir du Pas-de-Calais. Toujours selon nos informations, il finissait de purger sa peine et devait sortir de prison le 24 janvier. Mais il venait d’apprendre qu’il risquait, à sa sortie, d’être extradé vers les Etats-Unis.

Contacté par 20 Minutes, Sébastien Bono, son avocat, confirme : « Les Etats-Unis avaient délivré une demande d’arrestation provisoire à son encontre pour des faits d’appartenance à un groupe terroriste ayant pour but de tuer des citoyens américains. Nous nous apprêtions à contester cette demande d’extradition, considérant que l’on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. »

Selon une source syndicale, c’est après avoir appris cette demande d’extradition vers les Etats-Unis que ce détenu, marié et père de plusieurs enfants nés en France, aurait « complètement vrillé ».

Christian Ganczarski travaillait au sein d'Al Qaïda sous la responsabilité de Khalid Sheikh Mohammed, chef du département médias et des opérations extérieures, cerveau des attentats du 11 septembre 2001. On le voit ici au premier rang lors d'un discours de Ben Laden à Kandahar pic.twitter.com/cf81ItvTES — Jean-Charles Brisard (@JcBrisard) January 11, 2018

Une enquête antiterroriste ouverte à Paris

Toujours selon nos informations, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « tentative d’assassinats sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste ». Elle a été confiée à la Sous direction antiterroriste de la police judiciaire (SDAT) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Christian Ganczarski lors de son procès en 2009. - BENOIT PEYRUCQ / AFP

Par ailleurs, Marine Le Pen, présidente du Front national et députée du Pas-de-Calais, a indiqué, dans un communiqué qu’elle se rendrait dès vendredi matin devant la prison de Vendin-le-Vieil pour rencontrer les surveillants et réclamer l’expulsion des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme.