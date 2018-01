Toulouse: Bagarres, insultes, intimidation... Le ras-le-bol des profs du lycée Gallieni

Un début d’incendie à la cafétéria, une « énième » bagarre générale qui éclate en plein cours, ou le quasi-lynchage d’un élève sur le parvis. C’est l’enchaînement rapproché de ces trois événements au lycée Gallieni de Toulouse juste avant les vacances de Noël qui a fait déborder le vase dans les rangs des enseignants. Ils ont exercé leur droit de retrait avant la trêve des confiseurs et en sont revenus tout aussi inquiets du climat de violence dans l’établissement.

Mardi, ils étaient à une écrasante majorité en grève. Ce jeudi, ils cherchaient collectivement des solutions mais les cours se faisaient rares et le malaise restait palpable.

Ce lycée professionnel et technologique, quasiment neuf puisqu’entièrement reconstruit après l’explosion d'AZF, démontre que le cadre de vie ne suffit pas. Il s’étend sur 11 hectares, c’est agréablement vaste mais sans doute trop pour les yeux de 10 surveillants dont cinq officient exclusivement la nuit à l’internat.

Sur le millier d’élèves accueillis, issus notamment du Mirail, les professeurs estiment que 200 perturbateurs, dont certains ont déjà un casier judiciaire, posent problème en tentant d’imposer leur loi. Les menaces, bagarres et intimidations sont monnaie courant. Quelques élèves, des filles surtout, ne viennent plus. « Par peur ».

Je suis là depuis sept ans et franchement je croyais que j’avais les épaules, raconte une prof de maths expérimentée et investie, mais cette année, il m’arrive de me garer sur le parking et de pleurer pour évacuer avant d’entrer en cours.