VIDEO. Affaires Nordahl Lelandais: L'ombre de l'ancien militaire plane sur plusieurs disparitions, sa vie décortiquée par les enquêteurs

Lyon, le 6 novembre 2017.Une dizaine d'enquêteurs de la gendarmerie passe au crible la vie de Nordahl Lelandais. — E. Frisullo / 20 Minutes

Une équipe de dix hommes fouille le passé de Lelandais dans le but d’établir ou d’écarter tout lien entre l’ancien militaire et d’autres disparitions non élucidées.

Les enquêteurs travailleraient notamment sur la disparition de Lucas Tronche qui s’est volatilisé dans le Gard en mars 2015.

Rien ne sera laissé au hasard, tout sera scrupuleusement vérifié. Selon RTL, une dizaine de gendarmes du Service central de renseignement criminel est actuellement mobilisée pour passer au peigne fin les 15 dernières années de Nordahl Lelandais, mis en examen pour l’assassinat du caporal Noyer et l’enlèvement et le meurtre de Maëlys.

L’objectif des enquêteurs est clair : Il s’agit de trouver des éléments permettant d’impliquer ou non l’ancien militaire dans d’autres affaires de disparition non résolues. Son emploi du temps, ses coups de fil, ses différents emplois, ses comptes bancaires vont être épluchés par l’équipe de gendarmes. Les véhicules qu’il a utilisés intéressent également les enquêteurs.

Un lien avec la disparition de Lucas Tronche ?

Ces informations seront intégrées au fur et à mesure au logiciel Anacrim utilisé par les gendarmes pour croiser les données et les faire résonner ou non avec d’autres affaires. Ce travail de fourmi a déjà permis d’écarter tout lien entre Nordahl Lelandais et la disparition d’Estelle Mouzin ou la tuerie de Chevaline.

Parmi les affaires qui intéressent les gendarmes figure, selon BFM TV, la disparition, dans le Gard, de Lucas Tronche, un adolescent de 15 ans qui n’a plus donné signe de vie depuis le 18 mars 2015. La piste Nordahl Lelandais intéresse les enquêteurs, selon la chaîne d’infos, car l’ex maître-chien connaît bien le secteur de Bagnols-sur-Cèze où l’ado s’est volatilisé. Pusieurs de ses proches y habitent et il aurait fait plusieurs déplacements dans cette région.

Plusieurs autres recoupements en cours

Dans ce département, une autre affaire mobilise les gendarmes : celle d’Antoine Zoia, 16 ans, disparu le 1er mars 2016, à Clarensac, près de Nimes.

En Savoie, des recoupements devraient également être faits dans deux autres enquêtes non résolues portant sur les disparitions de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou, survenues en 2011 et 2012.

