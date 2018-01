Loto: Le premier millionnaire de l'année 2018 est breton

Illustration d'une grille de Loto. — Thomas Samson / AFP

Et bonne année ! Depuis le 6 janvier, la Bretagne compte un millionnaire de plus. Un heureux gagnant (ou une heureuse gagnante) a empoché la coquette somme de quatre millions d’euros au Loto, rapporte le site Tirage Gagnant. Le bulletin gagnant a été validé dans le Finistère, mais on ignore encore dans quelle commune.

Peut-être s’agit-il du fameux commerce de Plouzané, près de Brest, qui a vu deux vainqueurs empocher un million d’euros au jeu My Million en un an et demi ? Pour empocher le gros lot le 6 janvier, il fallait jouer le 6, le 17, le 31, le 40, le 45 et le 9 en numéro chance.

Près de 40 millions en 2007, un record

Cette somme de quatre millions se classe à la septième place des plus gros gains dans le Finistère. Le jackpot avait été empoché le 24 décembre 2014 (joyeux Noël) avec un gain de dix millions d’euros.

En Bretagne, la palme est toujours détenue par un habitant de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, qui avait remporté 39 millions d'euros à l'Euromillions en 2007.