D'incroyables images prises au cœur d'une avalanche survenue en Savoie

NEIGE Un expert neige et avalanches a pris d’impressionnants clichés en se rendant sur les lieux de la coulée de neige qui a coupé la route entre Bessans et Bonneval-sur-Arc…

Lancer le diaporama Un expert en avalanche a pris des photos impressionnantes en plongeant au cœur de la coulée de neige qui s’est abattue sur Bessans (Savoie) dans la nuit du 8 au 9 janvier 2018. — Alain Duclos

L’avalanche a recouvert la route menant à Bonneval-sur-Arc sur 4 à 7 mètres d’épaisseur et 250 mètres de long.

Alain Duclos s’est rendu sur le chantier de déneigement et a pris d’impressionnants clichés.

Les images sont à couper le souffle. Alain Duclos, expert neige et avalanche pour le compte du département de la Savoie, a plongé au cœur de l'avalanche qui, dans la nuit de lundi à mardi, a coupé la route départementale entre Bessans et Bonneval-sur-Arc (Savoie), fermée la veille à titre préventif. Depuis, ce village de 250 âmes de la Haute-Maurienne est coupé du monde.

Des photos au coeur de l'avalanche survenue à Bessans dans la nuit du 8 au 9 janvier 2018, en Savoie. - Alain Duclos

Sur son site internet, l’expert, qui a suivi le déneigement de la RD902, a publié une série de photographies, montrant la quantité impressionnante de neige qui a recouvert la route sur 250 mètres lors de la coulée. Les clichés montrent notamment des murs de quatre à sept mètres de neige d’épaisseur, au milieu desquels les hommes en intervention et l’engin mobilisé pour déblayer la route, paraissent tout petits.

Il faut creuser des tranchées pour acceder à #Bonneval sur Arc. La route a été obstruée par une #avalanche.#RetourdEst .

Photo via @datavalanche sur leur site internet. pic.twitter.com/aa8P5eDRJx — Thomas Blanchard (@ThomasBlanchar2) January 10, 2018

Une coulée d’une ampleur exceptionnelle

Une avalanche « d’une ampleur exceptionnelle », note sur sa page Facebook l’expert, qui côtoie de près les avalanches depuis une trentaine d’années. « Depuis plus de 20 ans, on n’avait pas vu un tel dépôt aussi large et aussi épais à cet endroit. Les anciens du village m’avaient dit que cela pouvait descendre gros sur ce secteur mais je n’avais jamais vu cela à cet endroit », confie Alain Duclos à 20 Minutes.

Des photos au coeur de l'avalanche survenue à Bessans dans la nuit du 8 au 9 janvier 2018, en Savoie. - Alain Duclos

Ce mercredi matin, des tirs préventifs d’avalanche ont été réalisés depuis des hélicoptères pour sécuriser le chantier selon France Bleu. La route départementale devait rouvrir dans la journée selon le conseil départemental de la Savoie.