C'est l'heure du BIM: Coulée de boue meurtrière, Trump vs Oprah et soldes d'hiver

Vue aérienne de la coulée de boue qui a fait 13 morts à Montecito, en Californie, le 9 janvier 2018. — AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Après les incendies, les pluies torrentielles. La Californie du sud subit d’importants dégâts, tant humains que matériels : au moins 13 personnes ont été tuées à Montecito, près de Santa Barbara, mardi, dans des coulées de boue qui ont emporté des maisons. « Nous sommes tristes d’annoncer que 13 morts sont confirmées après la tempête qui a traversé la région hier soir », a annoncé Bill Brown, le shérif du comté de Santa Barbara, lors d’une conférence de presse. La plupart des zones affectées par ces coulées de boue ont été dévastées en décembre par l’incendie « Thomas », le plus destructeur en surface brûlée de l’histoire de la Californie. Il n’y a désormais plus de végétation pour absorber l’eau et retenir les sols.

Un duel de milliardaires en 2020 ? Cette perspective fait déjà fantasmer les bookmakers. Mais mardi, Donald Trump a confié que selon lui Oprah Winfrey ne serait pas candidate à la Maison Blanche, tout en assurant qu’il la battrait si elle tentait l’aventure. Les rumeurs d’une Oprah Winfrey entrant dans la course à la présidentielle ont été relancées après son discours engagé prononcé lors des derniers Golden Globes, dimanche. Selon CNN, la reine américaine de la télévision y songerait « sérieusement ».

3,2,1… C’est parti pour les soldes d’hiver

Les soldes d’hiver démarrent ce mercredi et se termineront le 20 février. Mais ils pourraient bien être les derniers dans leur style. Face aux critiques répétées des commerçants qui dénoncent par deux fois chaque année des opérations trop longues et en perte de vitesse, Bercy entend revoir le système. La secrétaire d’Etat à l’Economie Delphine Gény-Stephann a en effet annoncé ce mardi vouloir réduire la durée des soldes de six à quatre semaines à partir de 2019, dans un entretien accordé au Parisien.

