VIDEO. Affaire Dupont de Ligonnès: Les 15 dates clés pour comprendre la «tuerie de Nantes»

Les corps d’Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants avaient été découverts le 21 avril 2011 à Nantes.

Le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, avait pris la fuite quinze jours plus tôt.

Cavale ? Suicide ? Les enquêteurs continuent d’étudier les deux pistes.

Près de huit ans après l'assassinat d’Agnès (48 ans), Arthur (20 ans), Thomas (18 ans), Anne (16 ans) et Benoît (13 ans) Dupont de Ligonnès, la « tuerie de Nantes » n’est pas résolue. Le principal suspect, le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, demeure introuvable malgré les multiples investigations policières et plusieurs centaines de signalements. Retour sur l’affaire en quinze dates clés.

1er et 2 avril 2011 : Xavier Dupont de Ligonnès achète du matériel de bricolage et de la chaux vive (retrouvée plus tard sur les cadavres ensevelis) dans deux magasins de l’agglomération nantaise.

4 avril 2011 : Xavier Dupont de Ligonnès téléphone à l’employeur de son épouse pour le prévenir de son absence pour « maladie ». Le collège des enfants Anne et Benoît est également averti de leur « maladie ». Le soir, Thomas Dupont de Ligonnès et son père dînent dans un restaurant à Avrillé, près d’Angers.

Entre le 3 et le 5 avril 2011 : Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants sont tués par arme à feu, victimes d’une « exécution méthodique », selon le procureur de Nantes. Thomas pourrait avoir été assassiné après les autres.

8 avril 2011 : Une lettre dactylographiée apparemment écrite par Xavier Dupont de Ligonnès est expédiée à plusieurs membres et proches de la famille. Il est annoncé aux destinataires que la famille nantaise est partie en urgence aux Etats-Unis, sous une nouvelle identité, dans le cadre d’un programme fédéral de protection des témoins, le temps que se déroule un procès lié à « un trafic de drogue international ».

10 avril 2011 : Les clés de la maison familiale sont déposées dans le boîtier du compteur EDF à l’intention d’un ami de la famille chargé de récupérer plusieurs affaires.

Nuit du 12 au 13 avril 2011 : Xavier Dupont de Ligonnès dîne et dort dans une auberge classée 5 étoiles au Pontet (Vaucluse).

13 avril 2011 : Avertie par plusieurs signalements du départ étrange des Dupont de Ligonnès, la police visite une première fois le domicile. Elle ouvrira, le 19 avril, une enquête pour disparition inquiétante.

14 avril 2011 : Xavier Dupont de Ligonnès est filmé par la caméra d’un distributeur de billets de Roquebrune-sur-Argens (Var) où il a retiré 30 euros avec une carte bancaire.

15 avril 2011 : Après une nuit passée dans un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens (Var), Xavier Dupont de Ligonnès quitte l’établissement en abandonnant sa voiture. Il porte sur le dos une sorte d’étui pouvant potentiellement contenir une carabine.

21 avril 2011 : Les corps d’Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants (Arthur, Thomas, Anne, Benoît) sont retrouvés par la police sous la terrasse du domicile familial, recouverts de gravats, de terre et de chaux vive. Les dépouilles des deux labradors de la famille sont également déterrées.

28 avril 2011 : Obsèques religieuses d’Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît à Nantes.

28 avril 2015 : Des ossements humains et quelques objets (facture de 2011, journal…) sont retrouvés dans une forêt près de Fréjus (Var). L’ADN établira quelques jours plus tard qu’ils n’appartiennent pas à Xavier Dupont de Ligonnès.

Fin avril 2015 : La maison familiale du 55, boulevard Schuman à Nantes, est habitée par de nouveaux propriétaires, trois ans après sa mise en vente.

24 juillet 2015 : Une journaliste travaillant pour l’Agence France presse à Nantes reçoit une lettre manuscrite signée Xavier Dupont de Ligonnès où il est écrit « Je suis encore vivant. De là jusqu’à cette heure ». Une photo d’Arthur et Benoît accompagne le courrier. Après enquête, la police estime qu’il s’agit probablement d’un faux.

9 janvier 2018 : La police intervient dans le monastère Saint-Désert-des-Carmes (Var) où un témoin assure avoir aperçu une personne ressemblant fortement à Xavier Dupont de Ligonnès. L’intéressé n’est pas trouvé.