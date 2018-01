Les infos immanquables du jour: L'héritage de France Gall, les K-O au rugby et les avancées de l'enquête sur les attentats de janvier 2015

15/02/1984 - FRANCE : France Gall dans l'emission "Formule un" sur TF1 — CHAUSSE/TF1/SIPA

Que vous soyez à Sens ou à Mimizan, c’est l’heure des immanquables…

Lui aussi était devant sa télé dimanche soir. Et lui aussi n’a retenu qu’une chose du match entre le Racing et Clermont, le K-O glaçant du jeune ailier Samuel Ezeala, dont les nouvelles sont plutôt rassurantes ce lundi. Inquiet sur l’évolution de son sport, l’ancien deuxième-ligne de l’équipe de France Julien Pierre (36 ans), finaliste du mondial 2011, semble presque désabusé. « Qui va amener son gamin au rugby quand on voit ça ? » se lamente-t-il. Et réclame une réflexion de fond sur la violence des chocs dans le rugby. Une interview à lire par là.

Depuis 1997, elle ne chantait plus et n’apparaissait que rarement dans les médias. Mais ses chansons tournent encore en boucle. Preuve que France Gall n’a jamais été oubliée par les Français. Et son décès survenu dimanche a suscité une vague d’émotion dans le pays. Mais si l’artiste a tiré sa révérence, son œuvre, son humanité et son fils lui survivront. Revue de détails par ici.

Elle est sans doute la femme la plus recherchée de France. Trois ans après les attentats commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amedy Coulibaly à Paris, la compagne de ce dernier reste introuvable. « Hayat Boumeddiene fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt délivré en avril 2015 par un juge d’instruction. Il estime qu’il y a suffisamment d’éléments dans le dossier qui justifieraient sa mise en examen », confirme à 20 Minutes une source judiciaire. Mais les investigations pour retrouver la jeune femme, âgée aujourd’hui de 29 ans, s’avèrent très compliquées à mener, comme on vous le raconte ici.