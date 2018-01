VIDEO. Accident à Millas: Un psychologue à bord du car avec les enfants pour la reprise de l’école

DRAME Les collégiens ont repris le chemin de l’école ce lundi, certains en car, comme le 14 décembre où six de leurs camarades ont perdu la vie. Un psychologue était à leurs côtés…

Au collège de Millas, ce vendredi. — N. BONZOM / MAXELE PRESSE

Vingt-cinq jours après le drame qui a coûté la vie à six de leurs camarades dans la collision entre leur car et un train, les enfants de Millas, de Saint-Féliu-d’Avall et des communes environnantes ont repris le chemin de l’école. Certains d’entre eux sont remontés dans un car scolaire ce lundi, pour la première fois depuis le 14 décembre.

Un psychologue est également monté à bord pour répondre à leurs questions et leurs angoisses. Le parcours du car a été remanié, par la force des choses puisque le passage à niveau numéro 25 où s’est déroulé le drame a été consigné par les juges en charge du dossier. Mais le trajet comporte encore un passage à niveau. « Il n’existe pas d’autre solution envisageable. On n’a pas le choix », regrette le maire de Millas, Damienne Beffara.

Les collégiens blessés sont sortis du service de réanimation

Au collège où étaient scolarisés les enfants victimes de la collision, la cellule psychologique, animée par les médecins de l’hôpital de Thuir (un établissement spécialisé dans la prise en charge d’enfants et d’adultes atteints de troubles psychiques et de pathologies mentales), est toujours présente. Dans les classes, l’organisation des tables a également été remaniée afin de ne pas entretenir la douleur des disparus et des absents par leurs sièges vides.

Six enfants sont morts dans le drame de Millas, 17 personnes, parmi lesquelles la conductrice du car, ont été blessés. Les cinq collégiens les plus grièvement touchés sont tous sortis du service de réanimation. Les deux magistrats du pôle accidents collectifs de Marseille en charge du dossier n’ont pas encore remis les conclusions de leur enquête.

La conductrice du car a été mise en examen pour « homicides involontaires ». Par ailleurs, un rapport interne de la SNCF remis aux enquêteurs écarterait l’hypothèse d’un dysfonctionnement du passage à niveau. Une information qui n’a pas été confirmée par l’entreprise publique ou les représentants de la justice.