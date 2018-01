Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte en visite à Xi An, en Chine, le 8 janvier 2018. — Jacques Witt/SIPA

Eco, climat et Corée du Nord au programme de la visite de Macron en Chine

​Emmanuel Macron a démarré lundi sa visite d’Etat en Chine par une matinée à Xian (nord), ancienne capitale qui fut le point de départ de la route de la Soie, illustrant son soutien au projet chinois de « Nouvelles routes de la soie » à travers l’Eurasie.

Lors de ce déplacement de trois jours, le président devrait signer « une cinquantaine » d’accords économiques et culturels et conclure un « partenariat stratégique sur le climat », mais aussi « nouer une relation personnelle » avec son homologue Xi Jinping, prévoit l’Elysée.

Brigitte Macron est du voyage, accompagnée son directeur de cabinet et de son chef de cabinet. La Première dame française « a reçu beaucoup de demandes d’interviews de médias chinois », signe des « fortes attentes » suscitées par sa venue, note la présidence. Emmanuel Macron sera « le premier dirigeant européen à se rendre en Chine depuis le 19e congrès du Parti communiste chinois », souligne l’Elysée.

Les hommages à France Gall se mulltiplient

C’était LA chanteuse française des années 1980. France Gall est décédée dimanche matin à l’âge de 70 ans. Et les hommages ont été nombreux sur les réseaux sociaux.

Julien Clerc, qui fut son compagnon pendant quelques années, semble particulièrement bouleversé. « France, nous avions 20 ans, des bonheurs, des chagrins. Une part de ma vie s’en va avec toi », a écrit le chanteur sur Twitter.

Richard Berry, qui avait participé à ses côtés à l’opération humanitaire « Action Ecoles » en Afrique a déclaré sur RTL : « France Gall, c’était la joie de vivre. C’était quelqu’un d’extrêmement extravertie, tournée vers les autres, capable de s’émouvoir de la difficulté des autres. C’est quelqu’un qui m’a énormément touché. »

Le président de la République, grand fan de chanson française, lui a rendu lui aussi un vibrant hommage sur Twitter : « France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l’exemple d’une vie tournée vers les autres, ceux qu’elle aimait et ceux qu’elle aidait. »

Les discours engagés contre le harcèlement sexuel aux Golden Globes

Hollywood a parlé d’une seule voix ce dimanche lors des Golden Globes pour appeler à changer la culture sexiste du cinéma et à lutter contre les crimes sexuels.

« Bonjour mesdames et les hommes qui restent », « ça fait des années que les hommes blancs n’ont pas été aussi nerveux à Hollywood », a déclaré le maître de cérémonie Seth Meyers pour ouvrir les festivités. « On est en 2018, la marijuana est finalement autorisée et le harcèlement sexuel ne l’est plus », a-t-il ajouté.

Durant la soirée, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Elisabeth Moss, Oprah Winfrey ou encore Barbra Streisand ont toutes salué le courage de celles et ceux qui avaient osé briser la loi du silence à Hollywood. « Vous êtes si courageux ! (…) "Time’s up" [l’heure a sonné], nous vous entendons, nous vous voyons et nous raconterons vos histoires », a ainsi clamé Reese Witherspoon.

« Je veux que ce soir, toutes les filles qui regardent sachent qu’un jour nouveau se lève. Des femmes magnifiques et des hommes phénoménaux mènent le combat pour qu’un jour, plus personne n’ait à dire "moi aussi" », a de son côté déclaré la reine de la télévision Oprah Winfrey.