Les infos immanquables du jour: Des blagues prises pour des infos, un appartement saccagé, une rue gelée

Ces images impressionnantes ne sont pas tirées d’un film de science-fiction. Elles ont été capturées par un internaute près de Boston, aux Etats-Unis. La scène surréaliste a été capturée et postée sur Twitter où elle a récolté près de 40.000 vues et a été reprise maintes fois par des médias américains. Un article à retrouver là et une vidéo à regarder ci-dessous.

Jusqu’à maintenant leurs locations Airbnb s’étaient toujours bien passées. Julien et Marina ont l’habitude de louer leur maison située à Sainte-Colombe, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), mais cette fois risque bien d’être la dernière. Ouest-France rapporte qu’ils ont eu la désagréable surprise de trouver leur maison sens dessus dessous le 2 janvier dernier. Détritus au sol, un lit dans la baignoire, électroménager hors-service… « Même Plume, le poisson rouge de ma fille est décédé » explique Marina à bout. Un article à lire ici.

Des propriétaires qui vont devoir payer l’équivalent d’un loyer à l’Etat ? Le tuning interdit ? Les mères d’enfants de moins de dix ans qui auront le droit aux semaines de quatre jours ? A première vue, ces actualités n’ont rien en commun, à part le fait d’être récemment devenues virales sur les réseaux sociaux. Un article de Mathilde Cousin à lire là.