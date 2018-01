Tempête Eleanor: Le corps retrouvé en Savoie est bien celui du pompier disparu en Isère

La tempête Eleanor a provoqué des pluies torrentielles en Isère. — AFP

La tempête Eleanor a fait une nouvelle victime. Le corps retrouvé vendredi à la mi-journée est bien celui du pompier volontaire savoyard de 64 ans, disparu depuis jeudi, après être tombé dans un torrent en crue lors d’une intervention entre Isère et Savoie, a-t-on appris auprès du parquet de Grenoble.

« Le corps est effectivement celui du pompier recherché », a déclaré Olivier Royer, procureur adjoint de la République à Grenoble. Le parquet isérois, saisi car la disparition avait eu lieu sur une commune de l’Isère, a clôturé l’enquête après l’identification de la dépouille sortie des eaux du Bréda.

Emporté par un affaissement de terrain

Le corps du pompier a été localisé dans l’écluse de Détrier (Savoie), un village voisin et en aval du Moutaret où le secouriste a disparu dans les gorges de ce torrent impétueux et gorgé des pluies de la tempête Eleanor.

Un chien a ainsi « marqué » à la mi-journée cette zone, selon le Codis (Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) de Savoie. C’est un affaissement de terrain, alors qu’il intervenait après la chute dans le torrent d’une voiture emportée par une coulée de boue, qui aurait été fatal au pompier.

Un pompier volontaire décoré et « extrêmement expérimenté »

La famille en détresse qu’il venait aider et qui s’était réfugiée sur le toit du véhicule a pu être secourue. Le pompier volontaire disparu était « extrêmement expérimenté (…) reconnu pour son professionnalisme et son état d’esprit », a souligné le colonel Emmanuel Clavaud du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Savoie.

« Il avait été décoré il y a quelques semaines de la médaille de la Sécurité intérieure et avait transmis sa passion à l’un de ses enfants », devenu également pompier, a-t-il ajouté.