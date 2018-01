C’est l’heure du BIM : Etats-Unis paralysés, Facebook dans le droit chemin et coup d’accélérateur sur Notre-Dame-des-Landes

Plus de 4.200 vols ont été annulés aux Etats-Unis le 4 janvier 2018 à cause de la neige. — Auteurs : Julie Jacobson/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Six personnes tuées, 50.000 sans électricité et environ 4.200 vols annulés. Comme prévu, la « cyclone bomb » a bien été suivie d’intenses chutes de neige qui ont paralysé une partie du nord-est des Etats-Unis, jeudi. Les autorités ont recensé au moins six décès, jeudi, la plupart dans des accidents de la circulation dus à la neige ou au verglas. En Virginie, un homme de 75 ans a notamment été fauché par un chasse-neige, et une jeune femme a été percutée par une voiture. Côté climat, la situation est en voie d’amélioration, même si une baisse des températures est toujours à craindre.

Chaque année, Mark Zuckerberg se lance un défi personnel. Depuis 2009, il a notamment appris le mandarin, porté des cravates tous les jours, voyagé dans chaque Etat américain et conçu un assistant intelligent. Pour 2018, il tourne son attention sur… Facebook, qu’il promet de « réparer ». Entre la lutte contre les discours de haine, le harcèlement et les «fake news», il y a du boulot…

>> A lire aussi : Un ancien dirigeant ne veut pas que ses enfants utilisent « cette merde »

Ultimes discussions entre l’Etat et les élus, avant que l’exécutif ne tranche définitivement d’ici à la fin du mois. Edouard Philippe entame ce vendredi à Matignon un dernier et vaste tour de table pour échanger avec les maires, les présidents d’agglomérations, les dirigeants régionaux, les députés et les sénateurs concernés par le très controversé projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. ​

>> A lire aussi : Notre-Dame-des-Landes: Les collectivités dénoncent les «données oubliées» par les médiateurs

Ces élus de Loire-Atlantique, qui ouvrent le bal, d’Ile-et-Villaine et du Morbihan (reçus eux lundi), du Maine-et-Loire, de Mayenne et de Vendée (mardi), ainsi que le bureau du syndicat mixte aéroportuaire (vendredi prochain) feront valoir leurs positions dans ce dossier ultrasensible. Selon Edouard Philippe, tous seront entendus « sur leur conception de ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire mais aussi sur la façon dont ils interprètent le rapport demandé au mois de juin ». Remis mi-décembre, il propose de choisir entre « le réaménagement de l’actuel aéroport de Nantes Atlantique » et « le développement d’une nouvelle plateforme aéroportuaire ».

Cette « phase ultime de concertation », destinée à nourrir le choix final de l’exécutif, permettra aussi d’évoquer l’évacuation du site de Notre-Dame-des-Landes, qui sera ordonnée quelle que soit l'option retenue.