Les infos immanquables du jour: Nos conseils pour 2018, les failles «Meltdown» et «Spectre» et Bastien Vivès

Ah, la nouvelle année... Alors que certains ont mis trois jours à se remettre de leur gueule de bois du Nouvel An, nombreux sont ceux qui sacrifient déjà au traditionnel rituel des bonnes résolutions. Et la liste est souvent impossible à tenir : perdre du poids, se remettre au sport, arrêter de fumer, faire le tri dans nos papiers, être plus écolo et manger plus sainement. Pour preuve : ces bonnes résolutions restent souvent de simples vœux pieux pour 95 % des Français. Et si, pour changer, on se fixait des objectifs facilement atteignables ? « La clé : c’est de savoir identifier ce qui nous fait du bien », prescrit Florence Servan-Schreiber, docteure ès bonheur et coauteure de La Fabrique à Kifs – Muscler son bonheur grâce à la psychologie positive (éd. Marabout). Alors, 2018 : l’année du kif ? Des conseils à retrouver par ici.

On parle de tous les ordinateurs et de tous les téléphones portables depuis 1995. Le site spécialisé britannique The Register a affirmé mercredi que les puces du géant américain Intel présentent une faille de sécurité due à un défaut dans la conception du produit. Potentiellement, cette faille pourrait permettre à des pirates de prendre le contrôle d’un ordinateur et d’accéder aux données (mots de passe, numéros de cartes bancaires, etc.).

Gérôme Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone, revient pour 20 Minutes sur les deux failles baptisées « Meltdown » et « Spectre » qui auraient dû être rendues publiques seulement la semaine prochaine et qui nous concernent tous dans un article par là.

A peine âgé de 33 ans, le prodige Bastien Vivès est déjà un habitué du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, dont la 45e édition se tiendra du 25 au 28 janvier : il s’y rend chaque année pour y rencontrer ses (très) nombreux fans, mais aussi pour y dessiner des concerts en direct - celui de Lescop, en 2013 - ou y inaugurer des expos - celle consacrée au phénomène Lastman en 2016, série qu’il coréalise avec Balak et Sanlaville.

A l’invitation de 20 Minutes, l’artiste parisien raconte avec force dessins l’intrigue douce-amère de son album Une sœur… avant de dévoiler, toujours en dessins, comment il est venu à la bande dessinée ! Savourez, c’est inédit, exclusif… et carrément scotchant !