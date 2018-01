Les infos immanquables du jour: La jeune mariée du Yémen, le vélocipède et le fait divers de Loire-Atlantique

Des hommes participent à un mariage de masse à Sanaa, la capitale yéménite, en 2014. — Hani Mohammed/AP/SIPA

L’article le plus partagé du jour : Yémen: Une mariée de huit ans est-elle vraiment décédée après sa nuit de noces?

Rawan, huit ans, est-elle morte des suites de sa nuit de noces ? En 2013, l’histoire de cette jeune Yéménite mariée à un homme cinq fois plus âgé qu’elle, a une répercussion mondiale. Depuis, elle est régulièrement reprise sur Internet, dans des versions légèrement modifiées. On vous explique tout par ici.

L’article le plus à lire du jour : Histoire de l’environnement: Quand le tout Paris ne parlait plus que du vélocipède

« C’est la fureur du moment, c’est le point d’arrêt de la voie publique, - c’est la préoccupation des cochers et le souci des piétons ? - On en rencontre au bois, sur les boulevards, dans les rues… » Alors, qui suis-je ? Ou plutôt de quoi peut bien parler l’article du Petit Journal du 5 juillet 1868 qui commence par ces quelques lignes ?

De la voiture ? Raté… On est vingt ans trop tôt. Du train ? Il n’avait déjà plus rien d’extraordinaire cette année-là. Non, non, en 1868, c’est bien le vélocipède, ancêtre de nos vélos qui fait fureur. On vous raconte tout là.

L’article le plus lu du jour : Loire-Atlantique: Un compte à rebours sur Internet annonçait le meurtre d'une femme

Le drame s’est noué ce lundi, tout juste les premiers « bonne année » souhaités. Thérèse Hamelin et son époux ont invité des amis pour passer le réveillon dans leur petite maison de la rue des Vignes, située dans un quartier pavillonnaire récent de Remouillé (Loire-Atlantique). Leur fils, A., 34 ans, a tenu lui aussi à être présent, bien qu’il n’eut pas été convié. Selon les témoins présents, un peu après minuit, ce dernier a soudainement frappé son père et sa mère avec un couteau. Un fait divers sur lequel Thibaut Chevillard revient ici.