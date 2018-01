VIDEO. La mère d’Emilie König, djihadiste française la plus recherchée, souhaite que sa fille soit rapatriée

Emilie Koënig avait reçu Agnès de Feo quelques mois avant de quitter la France pour la Syrie. — Capture d'écran (L'OBS)

« J’ai eu Émilie au téléphone en fin de semaine dernière »… La mère de la djihadiste française la plus recherchée, récemment arrêtée en Syrie, a pu s’entretenir avec sa fille actuellement en détention dans un camp kurde. Elle a raconté cette conversation à Ouest-France.

« Détenue dans un camp kurde, elle a été interrogée et torturée », explique la mère de la Lorientaise, affirmant que sa fille s’est désormais « repentie ».

Emprisonnée avec ses trois enfants nés en zone irako-syrienne

Selon la mère d’Émilie König, la djihadiste serait emprisonnée avec ses trois enfants nés en zone irako-syrienne : Ibrahim, né en 2015 d’un père combattant décédé, et les jumelles Maroua et Safa, âgées d’un an. « Entassés dans des conteneurs, pas nourris, ils ont déjà dû déménager trois fois », déplore-t-elle.

Le précédent appel qu’elle a reçu de sa fille remonte à juillet 2017. « Sa maison venait d’être bombardée, Émilie avait été partiellement brûlée », raconte-t-elle. « Elle voulait revenir, elle demandait pardon, à sa famille, à ses amis, à son pays. Elle regrettait tous ses propos et assurait vouloir payer sa dette en France ».

La mère et grand-mère souhaite aujourd’hui que sa fille et ses petits-enfants reviennent en France. Elle vient d’écrire au ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et ancien président de la région Bretagne : « Je lui demande de rapatrier ma fille, qui s’est repentie, et ses enfants. »