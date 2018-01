14h55 : Trafic interrompu sur la ligne D du RER

Le trafic interrompu entre la gare de Lyon et Orry la ville Coye la forêt. La reprise des circulations est estimée à 16:00, indique la SNCF.



Entre la Gare de Lyon et Châtelet, les voyageurs sont invités à emprunter la ligne A du RER et la ligne B entre Châtelet et Gare du Nord.