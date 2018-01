Tempête Eleanor: Le domaine skiable de Val Thorens fermé deux jours en altitude

METEO Toutes les précautions sont prises pour lutter contre les fortes rafales de vent et les importantes chutes de neige…

La station de Val Thorens en Savoie. (image d'illustration) — T. Loubère / Office du Tourisme Val Thorens

Halte aux amateurs de sensations fortes ! Par mesure de sécurité, la station de Val Thorens (Savoie), plus haute d’Europe, compte fermer la partie haute de son domaine skiable ces mercredi et jeudi en raison de chutes de neige exceptionnelles et de fortes rafales de vent, a-t-on appris ce mercredi soir auprès de la station.

Appartenant au domaine skiable des Trois-Vallées, Val Thorens est située à 2.300 mètres d’altitude. Les remontées mécaniques mènent jusqu’à 3.300 mètres.

Plus de deux mètres de neige en 48 heures, des vents à 200 km/h

« Tout ce qui monte en altitude ne va pas fonctionner demain et après-demain. Seul le bas de la station sera ouvert car on attend 2,40 mètres de neige en 48 heures et des rafales de vent allant jusqu’à 200 km/h », a expliqué une porte-parole de la station.

La station a détaillé sur sa page Facebook d’autres mesures préventives comme la fermeture de la route avec Les Ménuires dans la nuit de mardi à mercredi, le déclenchement d’avalanches sur le domaine skiable comme sur la route et la fermeture des parkings dès 22 heures ce mardi « afin de ne pas envoyer de véhicule sur la route ».

Toutes les Alpes du Nord ont été placées en alerte orange aux vents violents qui vont s’intensifier dans la nuit de mardi à mercredi, avant des pics attendus ce mercredi matin. Selon Météo France, cette quatrième tempête de l’hiver est « d’intensité comparable » pour le vent à Carmen, sauf pour la Corse et la montagne où elle sera d’une « force peu commune ».