Accident à Millas: Des radars n'auraient «pas empêché» la collision, estime Guillaume Pepy

Sur les lieux de l'accident entre un car et un TER à Millas le 15 décembre 2017. — RAYMOND ROIG

Guillaume Pepy, le président de la SNCF, a refusé de s’exprimer ce mardi sur les causes de la collision entre un TER et un bus scolaire survenue à Millas, et qui a coûté la vie à six enfants.

« Quelles que soient les responsabilités, ce drame est tellement important je le vis comme une sorte d’injonction de trouver des meilleures solutions pour sécuriser la traversée des bus aux passages à niveau », a toutefois déclaré le directeur de la SNCF au micro de BFMTV.

Des radars n’auraient pas évité l’accident

Et Guillaume Pepy d’ajouter : « il faut sans doute multiplier les feux rouges devant les passages à niveau pour renforcer l’obligation de s’arrêter, il faut mettre des radars pour sanctionner ceux qui, malgré la sonnerie, essaient de passer le passage à niveau ».

Sous l’impulsion d’une association de victimes de l’accident d’Allinges, au cours duquel sept collégiens avaient perdu la vie en 2008, six radars volumétriques, qui peuvent repérer si une voiture se trouve ou non sur un passage à niveau et avertir le conducteur du train, sont testés par SNCF Réseau.

Toutefois, ajoute Guillaume Pepy, « la vérité, c’est que ça n’aurait pas empêché le drame de Millas parce que les événements sont concomitants, c’est-à-dire que le car s’engage au moment même où le train arrive ».

Selon un « audit interne de la SNCF, le système fonctionnait parfaitement », a affirmé samedi Me Jehanne Collard, avocate de certaines familles de victimes. Le feu tricolore, l’avertisseur sonore et la barrière étaient opérationnels, souligne le rapport.