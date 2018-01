VIDEO. Tempête Eleanor: 48 départements placés en alerte orange pour vents violents

La tempête Eleanor arrive par le nord — Météo France

Météo France a placé ce mardi après-midi 48 départements en alerte orange au vent, dont sept départements en alerte orange vent et vagues-submersion et deux en alerte orange inondations. En cause, l’arrivée sur le pays de la tempête Eleanor, alors que la tempête Carmen vient de quitter la France.

Un phénomène qui se poursuivra jusqu’à ce mercredi matin

Les départements concernés par l’alerte orange au vent ce mardi matin étaient l’Aisne, le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loiret, la Manche, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Les départements suivants rejoignent les départements déjà en alerte orange : Ardennes, Aube, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Doubs, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Vosges, Yonne et Territoire-de-Belfort.

Météo France prévoit de violentes rafales de vent sur le nord du pays jusqu’à ce mercredi matin. Des submersions sont possibles sur les côtes exposées, des vents très violents touchent le relief des Alpes et de la Corse. Le niveau des eaux des estuaires de la Seine et de la Gironde augmente.