Après l'agression d'une policière à Champigny, Mathieu Kassovitz dénonce un acte «lâche»

C. Ape.

Mathieu Kassovitz lors du festival de Cannes 2008 — REUTERS/ JP PELISSIER

Mathieu Kassovitz, qui a vivement critiqué l’action de la police dans un tweet la semaine dernière, a pris la défense de la policière agressée à Champigny-sur-Marne. Le réalisateur parle dénonce un acte lâche, un « crime odieux » et réclame du respect pour les policiers.

Ces images de #Champigny sont horrible. Je n’ai pas d’insulte assez forte pour condamner ces fdp. Frapper une femme à terre dépasse toutes les lâchetés. Tout mes souhaits à la policière blessée. — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) January 1, 2018

Frapper un policier est un crime odieux. Les hommes et femmes derrière l’uniforme méritent le même respect que nous attendons d’eux. #Champigny — mathieu Kassovitz (@kassovitz1) January 1, 2018

Deux policiers intervenus pour mettre un terme à une rixe à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ont été pris à partie et tabassés. L’un des policiers a eu le nez fracturé, et une policière souffre de « commotions au visage » après avoir reçu des « coups violents ». Ils se sont respectivement vu prescrire dix et sept jours d’incapacité totale de travail (ITT).

>> A lire aussi : Mathieu Kassovitz et les forces de l'ordre, une histoire compliquée

Kassovitz raille les policiers, 7 d’entre eux portent plainte

L’acteur et réalisateur, notamment de La Haine, avait réagi sur Twitter à une publication de la Direction départementale de la Sécurité publique de Loire-Atlantique, faisant état de la saisie de 7 grammes de résine de cannabis lors d’une recherche de stupéfiants à l’hôpital psychiatrique Saint-Jacques, qui avait mobilisé 24 policiers.

>> A lire aussi : Mathieu Kassovitz fait une grosse bai… «bise» à Eric Ciotti qui s’en prend à lui sur Twitter

« Bande de bâtards. 7g !!! 24 policiers !!!!! Vous êtes une belle bande de bon à rien @Police nationale » (sic), avait tweeté Mathieu Kassovitz dans la nuit du samedi à dimanche, s’attirant la colère de syndicats policiers.

Au moins sept policiers ont déjà déposé plainte à titre personnel jeudi, pour « outrage ».