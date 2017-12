Mike Pence accueilli par un drapeau LGBT dans sa maison de vacances

Pas sûr qu’il ait apprécié. Pour les fêtes de fin d’année, Mike Pence s’est rendu dans sa maison de vacances à Aspen, dans le Colorado. En arrivant, le vice-président des Etats-Unis a eu la mauvaise surprise de découvrir qu’un drapeau avait été accroché sur le bloc en granit dans l’allée conduisant à sa demeure. Sur celui-ci, l’arc-en-ciel LGBT et l’inscription « MAGA » pour « Make America Gay Again », un détournement du slogan de Donald Trump « Make America Great Again ».

It's been crazy today to see our #MakeAmericaGayAgain story about VP @mike_pence & his #Aspen visit trend across the world. ICYMI, here's the story again. Share away!! https://t.co/Ldef4h1G8U via @JasonAuslander #LGBTQ pic.twitter.com/2djLVJl1dQ