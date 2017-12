Alpes-Maritimes: La mairie de Cagnes-sur-Mer refuse de marier un couple... à cause de leur différence d'âge de 42 ans

Illustration mariage. — DAMIEN MEYER / AFP

Jean-Claude et Deborah s’aiment. Pourtant, le couple d’amoureux n’a pas pu se marier. L’officier d’état civil de la commune Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a refusé de célébrer leur union… à cause de leur différence d’âge, rapporte Nice Matin. Jean-Claude a 80 ans et Deborah, elle, est à peine âgée de 38 ans, soit une différence d’âge de 42 ans.

L’officier d’état civil a expliqué qu’il doutait de « la sincérité de leur intention matrimoniale » et a donc suspendu le mariage avant de saisir le procureur de la République.

« C’est un retour au temps de l’inquisition »

Le couple, qui avait déposé fin novembre un dossier de mariage en mairie, a été surpris lorsqu’ils ont été convoqués, une semaine plus tard, pour répondre séparément à des questions sur leur rencontre et leur relation. « C’est un retour au temps de l’inquisition. Je ne suis pas un proxénète qui va abuser d’elle, de sa gentillesse et de sa grande beauté. Nous portons déjà des alliances, nous nous sommes fiancés il y a un an », a dénoncé Jean-Claude.

La mairie, de son côté, a avancé plusieurs arguments pour justifier sa décision, notamment « le fait qu’elle soit assistante de personne en fin de vie et que monsieur venait de perdre sa mère qu’il gardait à son domicile et dont elle s’occupait ». Ils souhaitaient également « se marier très rapidement, sans que les enfants de la dame en soient informés », a expliqué le directeur du cabinet du maire à Nice Matin.

Jean-Claude et Deborah, en couple depuis deux ans, doivent maintenant attendre que la justice se prononce sur leur union, ce qui prendra deux mois.